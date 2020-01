Alianza Lima: Combien de joueurs par position l’équipe intime compte-t-elle pour la saison 2020? Décentralisé

Mis à jour le 01/09/2020 à 14:04

Ce matin, Alliance de Lima a annoncé la signature de Carlos Ascues et de cette façon, l’équipe de Pablo Bengoechea prend déjà plus de poids que lui. Maintenant, le «professeur» pense déjà aux variantes qu’il a pour la saison 2020, où, en plus de la Ligue 1, se battra également pour progresser Coupe des libérateurs.

Pendant ce temps, dans la galerie en haut, nous détaillons les joueurs que l’équipe intime a et comment elle couvre toutes les positions.

a) Archers: Alianza Lima a jusqu’à deux joueurs qui se battront pour les gros titres, avec Leao Butrón et Steven Rivadeneyra.

b) Défenses centrales: Alianza Lima a jusqu’à quatre joueurs dans cette position.

c) Côté gauche: Alianza Lima a jusqu’à deux joueurs qui se battront pour être titulaires de cette position.

d) Cotés droits: Alianza Lima a jusqu’à deux joueurs qui se battront pour être titulaires de cette position.

e) Circulaires centrales: Alianza Lima a jusqu’à deux joueurs qui se battront pour ce poste, avec Aldair Fuentes et Wilder Cartagena.

f) Flyers mixtes. Alianza Lima a jusqu’à trois joueurs qui se battront pour ce poste, avec Ascues, Cruzado et Ballón.

g) Flyers à l’extérieur (2 pour la droite et 2 pour la gauche): Alianza Lima a jusqu’à quatre joueurs qui se battront pour ces deux positions.

h) Avant: Alianza Lima a jusqu’à deux joueurs qui se battront dans cette position

