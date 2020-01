Alianza Lima: Jean Deza et Carlos Ascues sont capturés dans un “tonazo jusqu’à l’aube” par Magaly TV | VIRAL | VIDEO | NCZD décentralisé

Mis à jour le 14/01/2020 à 19:15

Le dernier à La Victoria. Footballeurs Jean Deza et Carlos Ascues ont été capturés par les caméras de «Magaly TV La Firme» lors d’une réunion de la pré-saison de Alliance de Lima à Cieneguilla.

Cela a été rapporté par le programme de spectacle de Magaly TV dans la percée qu’il avait pour son programme de mardi. “Scandale. Au milieu de la pré-saison, les joueurs nouvellement embauchés de l’Alliance Alliance ont mis une tonne », est entendu dire dans le rapport du programme du spectacle.

Dans les images que vous voyez Carlos Ascues et Jean Deza descendant d’une des voitures avec plusieurs sacs à la main, un groupe de jeunes femmes se montre également à côté des joueuses. On sait que c’était la maison d’un des deux joueurs et qu’ils étaient en congé.

Alianza Lima connaît déjà le sujet

Bien qu’aucune mesure n’ait été prise et une mesure officielle de la part du club avant de regarder la vidéo complète et de faire télécharger les joueurs, l’équipe indique que tout le monde est au courant du problème, alors ils espèrent seulement recueillir les informations nécessaires pour La décision finale

Alliance de Lima Il a commencé sa pré-saison le lundi 6 janvier et pendant la semaine, ils ont travaillé à Cieneguilla en doubles équipes.

Il convient de mentionner que les joueurs de Alliance de Lima Ils ont été libérés samedi après-midi et réintégrés dimanche soir. Les images diffusées par le programme du spectacle n’indiquent pas le jour – jusqu’à présent – car ce soir, le rapport complet sera publié. Il est prévu qu’il y aura une communication officielle de l’équipe intime dans les prochaines heures.

Fluminense a annoncé l’embauche de Fernando Pacheco. (Vidéo: América TV)

PLUS DE NOUVELLES