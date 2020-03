Alianza Lima: la liste des personnes convoquées pour affronter le Racing en Argentine, après le départ de Pablo Bengoechea Copa Libertadores

Mis à jour le 03/10/2020 à 12:45

Alliance de Lima Il est parti ce matin pour affronter l’Argentine Racing Club le deuxième jour de la phase de groupes de la Copa Libertadores, avec le seul objectif de garder les trois points en jeu et d’avancer dans le tournoi international.

Grâce à leurs réseaux sociaux, Alliance de Lima a publié la liste des convoqués pour le match qui aura lieu ce jeudi à partir de 19h00. (Heure péruvienne). Cependant, un détail qui a attiré l’attention sur la liste est l’absence constante de Jean Deza qui, comme je peux le savoir Depor, sera totalement exclu de la première équipe, par décision du Fonds Bleu et Blancs.

⚠️CONVOCADOS⚠️

📋C’est la liste des joueurs appelés pour le duel contre @RacingClub en Argentine par @Libertadores.

Notre cœur vous accompagne, les garçons! 💙

* Voyagez en SeguroSafe grâce à @ assistcard. # AlianzaCorazón💙 # PromimosNuncaAbandon🙌🏼 pic.twitter.com/4Puo0oB0Gk

– Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 10 mars 2020

Pour rester dans la course, l’intime doit mettre les piles et essayer de prendre de l’avance au milieu du moment compliqué qu’il traverse avec la démission de Pablo Bengoechea. En remplacement du «professeur», Guillermo Salas et Jaime Duarte ont voyagé et, en outre, Daniel Ahmed partira ce soir pour Buenos Aires.

N’oubliez pas qu’à votre retour, la première équipe de Alliance de Lima doit faire face au Deportivo Binacional. Les «blanquiazules» recevront le «Poderoso del Sur» au stade Alejandro Villanueva et le choc sera transmis par le signal de GOLPERU.

Pablo Bengoechea a expliqué les raisons pour lesquelles il a démissionné d’Alianza Lima. (Vidéo: América TV)

