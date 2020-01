Alianza Lima: la presse uruguayenne a été surprise par l’accueil des fans de Luis Aguiar Décentralisé

Mis à jour le 24/01/2020 à 09:30

Luis Aguiar est entré dans le cœur des fans de Alliance de Lima. Et c’est ce qui a été démontré dans la «Nuit bleue et blanche». Le «Canario» a été l’un des joueurs les plus applaudis, avec Leao Butrón. Dans ce cadre, la presse uruguayenne a montré son étonnement et a souligné la présence du flyer dans la peinture de Pablo Bengoechea.

“Mais aussi, l’équipe qui est également apparue dans la société a trois joueurs uruguayens tels que Adrián Balboa, Federico Rodríguez et Luis Aguiar, qui a confirmé son retour au club il y a quelques jours et qu’il était un autre qui a volé les applaudissements lors d’une soirée festive », a déclaré Ovación de Uruguay.

Il convient de noter que Luis Aguiar a été le buteur de Alliance de Lima au cours de la saison 2017. Le «Canario» a été la clé pour que l’équipe de Bengoechea soit sacrée championne du concours péruvien. Et bien sûr, sa continuité pour 2018 a été demandée par plusieurs fans, mais plusieurs facteurs sont apparus en cours de route et l’ont empêché.

Maintenant Luis Aguiar Il espère se mettre en forme pour ajouter ses premières minutes à Alianza Lima. Il n’était pas devant Millionnaires dans le «Night Blue and Whites», car il n’était pas encore en forme.

«Je ne devais pas jouer, je suis arrivé à l’aube, j’ai passé des examens médicaux et j’allais être un rôle [si jugaba]. J’ai déjà fait un papier sur la “Nuit bleue et blanche” Je suis venu, à cause des complications qui se sont produites, j’ai passé un mauvais moment et je ne voulais aucune insulte “, a-t-il déclaré. Luis Aguiar.

