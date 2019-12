Alianza Lima: la version de Wadir Sáenz lorsque Jefferson Farfan a nettoyé sa voiture et a demandé un pourboire [VIDEO] Décentralisé

Il y a moins d'une semaine Jefferson Farfan Il a joué dans une reconstitution amusante d'une scène de sa vie quand il était petit et a pris soin de la voiture pour le buteur historique de Alliance de Lima, Waldir Sáenz.

Ce qui précède s'est produit dans le programme «Al Angle» et l'acteur Franco Cabrera était chargé d'incarner Waldir Sánz en parodie pendant Jefferson Farfan Il disait comment les événements se sont produits.

La performance du joueur du Équipe nationale péruvienne a causé plus de rire dans le programme, montrant comment Waldir a refusé de le pourboire.

L’exdelantero intime n’est pas resté les bras croisés et dans le programme ‘After All’, il a été encouragé à montrer sa version de ce qui s’était passé. «Le black arrive et me demande un pourboire. La vérité n'était pas simple. Je ne savais pas ce que ça allait être Jefferson, mais il le relèverait et l'apporterait à une banque », a déclaré le« 9 »entre deux rires.

Regardez la mise en scène amusante de la version de Waldir Sáenz dans la vidéo suivante:

Jefferson Farfán a célébré le grand but et le triomphe de l'équipe de son fils.

