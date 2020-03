Alianza Lima: le départ de Pablo Bengoechea de la victoire décentralisée devient officiel

Mis à jour le 03/09/2020 à 00:35

Tout est défini. A minuit le lundi 9 mars, l’administration de Alliance de Lima a officialisé la sortie de Pablo Bengoechea, culminant ainsi son deuxième mandat aux commandes du bleu et du blanc. Dans un communiqué de presse, il a été signalé que le stratège “avait démissionné de la direction technique du Club Alianza Lima”.

Le technicien de Alliance de Lima Il a déclaré aux managers bleu et blanc qu’il n’était plus dans l’équipe après la défaite contre Sports University, alors maintenant il faut définir qui dirigera jeudi en Argentine le deuxième jour de la phase de groupes de la Copa Libertadores 2020.

Alliance de Lima Vous devriez tourner la page dès que possible, car non seulement le duel est devant l’équipe Avellaneda, mais trois jours ils le feront avant Binational in Matute.

Sous le commandement de Bengoechea cette année, les intimes ont cumulé cette année deux victoires, un nul et cinq défaites, dont le match amical qu’ils avaient pour la “Nuit Bleu et Blancs”. Cette somme de résultats, en plus de perdre les débuts en Ligue 1 et en Copa Libertadores, a fini par écrire la démission de Bengoechea deux mois après le début de la saison.

– ANTÉCÉDENTS –

Pablo Bengoechea ne continue pas comme entraîneur d’Alianza Lima. (Vidéo: GOLPERU)

