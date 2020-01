Alianza Lima: les conseils de Pablo Bengoechea à Oslimg Mora, après son retour au club intime après son passage à San Martín | VIDÉO décentralisée

Mis à jour le 14/01/2020 à 17:35

Il veut gagner en importance. Après un an en titre Université de San Martin, Oslimg Mora retourner à Alliance de Lima dans le but d’être titulaire, même si ce ne sera pas facile. Compte tenu de cela, il prendra la parole du technicien intime, Pablo Bengoechea, pour pouvoir ajouter des minutes avec l’équipe de départ.

«Le ‘professeur’ Pablo m’a dit que j’avais besoin d’un objectif, avoir plus d’arrivée. Mais il a également commenté qu’il pourrait m’utiliser comme cinquième défense », a déclaré Mora dans la vidéo produite par le club pour annoncer son retour au club. Il a également exprimé son bonheur de revenir dans l’équipe dont il est fan.

«Je me sens très heureux et heureux de retourner dans le club de mes amours. J’espère contribuer cette année au club. Le groupe est très proche, conseille toujours les mineurs et c’est bien pour apprendre beaucoup d’eux », a-t-il ajouté dans l’interview publiée sur le compte YouTube de Alliance de Lima.

Son temps à l’Universidad San Martín

Oslimg Mora ajouté un total de 1888 minutes dans 29 réunions avec Université de San Martin, Dont 20 en entrée, où il a eu la possibilité de marquer un but et d’être le protagoniste de plusieurs jeux de score, en particulier dans la dernière ligne droite de la Ligue 1. De plus, sa contribution a aidé le club à ajouter les points nécessaires pour s’éloigner de la zone. de descendance.

«J’ai beaucoup grandi à San Martín, j’ai eu plusieurs minutes et maintenant j’espère le mettre ici à Alliance. Je mettrai toujours tout sur le terrain pour obtenir un bon résultat. Mes coéquipiers me soutiennent dans ce que nous attendons de ceux qui ont commencé cette pré-saison », a-t-il conclu.

