Alianza Lima: les meilleures pièces de Jean Deza à son retour dans la boîte bleue et blanche Décentralisé VIDEO

Mis à jour le 22/01/2020 à 23:44

“J’ai eu une semaine compliquée”, a-t-il déclaré. Jean Deza après le match, il a joué Alliance de Lima devant des millionnaires dans le «Night Blue and Whites». L’attaquant voulait ainsi rectifier son erreur, se rendre complètement à l’équipe de Pablo Bengoechea. Sans aucun doute, marquer un but au match amical vous aidera à vous renforcer dans l’humeur.

Jean Deza il est sorti dans Matute avec style. Il a marqué un bon but contre les millionnaires. Mais non seulement il l’a fait, mais il a également été participatif, favorable à la marque et audacieux, à tel point que c’était un casse-tête pour les défenseurs rivaux.

Jean Deza C’était l’un des rares joueurs à rester sur le terrain pour la deuxième partie de l’affrontement. Ce fut un prix pour la bonne pré-saison qu’il a faite avec Alianza Lima à Cieneguilla. L’attaquant s’est révélé dans des conditions optimales pour affronter le reste de l’année.

Tout indique que Bengoechea est resté satisfait des performances de Jean Deza dans le duel devant Millionnaires. Cela vous arrivera-t-il avec cela pour être un démarreur? Non. L’attaquant est conscient qu’il doit se concentrer sur son travail pour gagner la confiance match par match.

Au fil des jours, Bengoechea – sûrement – renforcera une idée de jeu. Adrián Balboa n’était pas bien face au but, mais il a montré à nouveau qu’il peut devenir un bon compagnon de Jean Deza dans l’attaque (il l’a aidé dans la «Nuit bleue et blanche»).

