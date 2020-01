Alianza Lima: Luis Aguiar est déjà au Pérou et a révélé les détails de sa signature VIDEO Fútbol Peruano

Mis à jour le 22/01/2020 à 01:43

Lorsque Pablo Bengoechea l’a appelé pour connaître sa situation, Luis Aguiar n’a pas hésité à exprimer son désir de retourner à Alianza Lima. Par conséquent, l’entraîneur intime a montré l’engagement du joueur de football envers l’institution bleue et blanche, et c’est ainsi que l’entraîneur a demandé à la direction intime de hâter le contrat du ‘Canario’.

«J’ai eu des contacts avec Rinaldo, Balboa,‘ Fede ’, avec plusieurs. Vous savez ce que cela signifie pour Alliance, pour moi. Nous ne devons rien répéter. Nous espérons en profiter “, a déclaré Luis Aguiar, lors de son premier contact avec la presse locale, depuis l’aéroport.

«Tout a été très rapide, en espérant toujours revenir et c’est arrivé. J’étais à la campagne, avec des amis. Pablo m’a appelé en premier. J’espère signer demain et fermer tout. Il n’y avait pas grand chose à penser, jamais. L’Alliance doit être championne. Vous devez jouer et gagner les matchs », a-t-il ajouté.

“Je ne promets que de l’humilité, du travail et du respect pour les fans”, a déclaré Luis Aguiar, qui a également posé avec le maillot d’Alianza Lima, avant de monter à bord d’une voiture, qui l’a emmené à l’hôtel où il se reposera pour le reste de la matinée. .

Il convient de noter que Luis Aguiar vient de jouer à San Martín de Tucumán en Argentine, après son passage dans le football uruguayen. Dans les terres «gaucho», le «Canario» n’avait pas la continuité attendue et, maintenant, il espère se consolider dans l’équipe de Pablo Bengoechea, pour ajouter son deuxième titre à l’équipe bleu et blanc (comme il l’a fait en 2017).