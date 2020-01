Alianza Lima met fin au thème de Christofer Gonzales: “Sporting Cristal nous a dit non et tout est fini” Décentralisé

La romance entre Alliance de Lima et Christofer Gonzales Cela commence en 2017, lorsque Pablo Bengoechea a célébré le titre du championnat, mais il avait déjà pensé à l’équipe qu’il allait réunir pour la prochaine saison. A cette époque, «Canchita» appartenait à Colo Colo du Chili, mais ça n’allait pas bien, donc je voulais retourner au football péruvien.

«J’ai déjà parlé à Colo Colo (propriétaire du pass). Alliance de Lima C’est une option qui est gérée. Dans deux jours, je dois définir. Je veux avoir de la continuité et me réévaluer », avait-il déclaré à l’époque lors d’une interview avec les médias locaux.

La situation n’a pas prospéré avec l’équipe intime et ‘Canchita’ a fini par signer pour Sport Rosario de Huaraz. Mais ce qui s’est passé, c’est qu’avec son retour au Pérou, le joueur a gagné en continuité, est revenu dans l’équipe nationale péruvienne et a été définitivement réévalué; de sorte que maintenant, dans Sporting Cristal, ils l’ont coupé dans environ deux millions de dollars.

Cette saison, Pablo Bengoechea Il a de nouveau posé les yeux sur le joueur et les dirigeants d’Alianza Lima ont essayé une fois de plus que ‘Canchita’ porte la chemise ‘bleu et blanc’, mais c’est précisément le prix élevé que Crystal lui a demandé, qui a fini par faire tomber les négociations. une fois de plus.

Depor a communiqué avec César Torres, un membre de la Commission de football Alianza Lima, qui a déclaré que le club intime n’insisterait pas davantage sur la question, mais plutôt qu’il se concentrerait désormais sur la signature d’un étranger pour compléter l’équipe.

«Au Sporting Cristal, ils nous ont dit non et tout est fini. Nous tournons la page et nous recherchons maintenant un étranger «10». “Canchita” ne va pas “, a confirmé le leader.

Voici comment joue Christofer Gonzales:

Il convient de noter que oui Alliance de Lima Il a insisté jusqu’à présent avec l’embauche du joueur principalement pour trois raisons: Pablo Bengoechea, la Copa Libertadores 2020 et la possibilité d’obtenir un gain à long terme.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le joueur aime le DT de la boîte La Victoria. Christofer Gonzales Il a reçu son premier appel à l’équipe nationale péruvienne en 2013, lorsque Sergio Markarían était l’entraîneur des «bicolores» et Pablo Bengoechea son assistant, ce qui indique que le goût de Gusto Profe ’pour‘ Canchita ’existait déjà depuis. Par la suite, le même «Bengo» était aux commandes, lorsqu’il a repris l’équipe en 2014 et c’est là qu’il a pu connaître en profondeur les compétences du joueur.

En revanche, Alianza Lima s’est qualifiée pour la Copa Libertadores 2020 où elle devra affronter Racing, Merida et National Students; un groupe qui, au sens large, donne espoir aux intimes de continuer la course et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour cette raison, le conseil aurait pensé à signer le joueur, qui a la polyvalence en sa faveur et qui convient au jeu de Pablo Bengoechea, qui fait généralement des changements constants dans ses onze titres.

Finalement, Alliance de Lima J’aurais pu payer un montant élevé pour acheter la passe du joueur car cette année, avec sa participation à la Copa Libertadores, la Copa América et les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2020, le joueur aura plus de visibilité et des offres intéressantes pourraient venir de l’étranger. De cette façon, l’investissement aurait pu être bénéfique sur le plan économique, en plus du football.

Cependant, le sujet est déjà fermé du côté de Alliance de Lima et, de ne recevoir aucune autre offre intéressante pour Sporting Cristal, Christofer Gonzales Il resterait cette saison avec la chemise bleu clair, mais le livret est toujours ouvert au Pérou et dans d’autres pays, il pourrait donc y avoir des nouvelles concernant l’avenir du joueur.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

Andy Polar a expliqué les raisons pour lesquelles il a continué dans Binational. (Vidéo: Alan Mayta) 14/01/20 depor

PLUS DE NOUVELLES