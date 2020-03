Alianza Lima obtient la permission d’avoir bientôt Mario Salas »Football press

Jeudi 26 mars 2020

Le club péruvien est en train de conclure des accords avec les ministères péruvien et chilien des Affaires étrangères pour obtenir un permis spécial permettant de donner le feu vert au voyage «de commandant» au Pérou. Pendant ce temps, les joueurs reçoivent des commandes à distance de l’ancien entraîneur de Colo Colo.

Dans un premier temps, la quarantaine à laquelle le Pérou avait dû se soumettre avait remis en cause l’arrivée de Mario Salas à la banque Alianza Lima. Aujourd’hui, son arrivée est un fait, mais les limitations de mouvement dues au coronavirus n’ont pas permis au technicien chilien de se rendre dans le pays voisin. Par conséquent, cela fonctionne à distance.

Mais cela pourrait avoir une solution rapide. El Mercurio a annoncé, dans son édition de ce jeudi, qu’Alianza Lima gérerait un permis spécial, en collaboration avec les ministères des Affaires étrangères péruvien et chilien, afin de permettre au «commandant» de voyager une fois pour toutes dans ce pays.

Jesús Mestas, journaliste au journal sportif El Depor, a déclaré qu ‘«à Alianza Lima, il y a des dirigeants qui ont travaillé au sein du gouvernement et ont de bons contacts. L’un d’eux est Harold Forsyth, le père de George, qui était gardien de but et capitaine du club. Il est maintenant maire de La Victoria. »

Du ministère chilien des Affaires étrangères, il n’y a aucune nouvelle de la demande. Mais ce que l’on sait jusqu’à présent, c’est la méthodologie de travail que Mario Salas a utilisée avec ses managers, malgré la distance et l’incapacité à travailler ensemble.

Selon Víctor Marulanda, directeur sportif du club, «Mario a regardé les matchs officiels de cette année. Ensuite, il a demandé les relevés GPS des joueurs. En collaboration avec leur entraîneur physique, ils ont développé une directive d’exercice qui a atteint le campus grâce à la supervision de l’entraîneur des séries mineures, Daniel Ahmed. »

De plus, de l’équipe de Lima, ils ont déclaré à El Mercurio que «les joueurs doivent envoyer une vidéo pesant l’entraîneur. Il ne veut pas venir trouver des joueurs hors de forme. ” Ainsi, il reste à savoir quand Mario Salas pourra voyager, pour pouvoir reprendre définitivement l’équipe du nouveau club.