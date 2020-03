Alianza Lima: “Quand je vous affronte, je ne vais pas marquer de but”, a déclaré Beto da Silva à Diego Penny | VIDÉO décentralisée

Mis à jour le 24/03/2020 à 18:34

Cet après-midi, Beto da Silva Il a profité du temps libre de quarantaine pour effectuer une transmission sur son compte Instagram. Des centaines de fans étaient connectés, cependant, certains joueurs sont également apparus, ses amis. Parmi eux, Diego Penny, l’archer qui joue actuellement à San Martín.

Lorsque l’attaquant de Alliance de Lima vu la connexion de Penny Dans le live Instagram, elle n’a pas hésité à le saluer et à lui faire une promesse. “Dieguito Penny, mon frère, combien de moments. Tu me manques aussi papa, j’espère que nous pourrons nous revoir. Je vous ai déjà dit que lorsque je vous ferai face, je ne marquerai pas de but “, a-t-il assuré.

“Nous le sommes déjà, à part je n’oublierai jamais le but du milieu de terrain que vous m’avez donné”, a-t-il poursuivi Beto da Silva, se souvenant un peu de ce qu’il avait marqué quand ils étaient tous deux coéquipiers au Sporting Cristal, en 2013, 2014 et 2015.

Il convient de noter que Alliance de Lima et San Martín Ils ont deux matchs en attente cette saison. Le premier serait joué le 18e jour du tournoi Apertura, au stade Alejandro Villanueva, tandis que le second se jouerait avec l’équipe locale, le 18e jour du tournoi Clausura.

Coronavirus au Pérou

Ce mardi, le président de la République, Martín Vizcarra, a annoncé que le nombre de personnes infectées par coronavirus au Pérou, il est passé à 416, dont 322 dans la région de Lima, 19 à Piura, 16 à Loreto et 10 à Junín, les départements les plus touchés par la maladie.

