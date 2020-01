Alianza Lima: Quelle est la situation de Kevin Quevedo dans le club intime? Décentralisé

Mis à jour le 07/01/2020 à 09:19

Personne ne doute de la capacité de Kevin Quevedo Avec le ballon. Le joueur a été couronné meilleur joueur de la saison 2019, mais n’a actuellement aucun contrat avec aucun club et Alliance de Lima Ils analysent leur renouvellement.

Selon Depor, à Cieneguilla, il y a une place réservée aux Kevin Quevedo et Pablo Bengoechea Il a demandé de hâter son renouvellement car il le souhaite le plus tôt possible en pré-saison.

Le contrat avec le joueur devrait être signé pour une période de six mois; Cependant, la seule chose qui retarde est la clause de récession, dans le cas où vous devez quitter La Victoria avant le tempo si vous devez présenter une proposition d’un club étranger.

Ils le veulent au Brésil

La bonne campagne de Kevin Quevedo dans Alliance de LimaIls ont sans aucun doute attiré l’attention des clubs internationaux. Selon la presse brésilienne, Fluminense C’est l’un d’eux; Cependant, en raison du coût élevé de votre laissez-passer, les négociations seraient au point mort.

“Sur le marché sud-américain, il y a aussi de bonnes choses. Il y a le contraire: les salaires ne sont pas élevés, mais le prix d’achat est très élevé, car ils attirent le marché européen. Dans la limite de ce que nous pouvons payer et des difficultés que nous trouvons ici, nous aurons une équipe très forte, très compétitive “, a déclaré Mario Bittencourt, président de Fluminense à ce sujet, lors d’une conférence de presse.

Il convient de noter que Quevedo a été exclu de l’appel à la Équipe nationale péruvienne Sub 23 pour le pré-olympique 2020. Dans le message, la Fédération péruvienne de football a seulement fait valoir que la décision était du commandement technique.

Par la suite, le directeur technique de l’équipe «bicolore», Nolberto Solano, a donné des détails sur ce qui s’est passé et a déclaré que “nous devions nous conformer à l’équipe nationale et ne savions pas comment le faire”.

