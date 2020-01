Alianza Lima vs transmission continue Millionaires LIVE AND LIVE de MOVISTAR PLAY | Regardez la date, l’heure et la chaîne du «Night Blue and Whites» 2020 | Voir Alliance Lima contre. Millionnaires LIVE VIA GOLPERU | Avec Leo Butrón dans les onze titres décentralisés

Cette nuit, Alliance de Lima contre Millionnaires face (LIVE | LIVE | ONLINE) dans Matute dans la présentation du tableau ‘Blanquiazul’. Pablo Bengeochea ajoute un nouveau contrat (Luis Aguiar) aux portes du ‘Night Blanquiazul’. Suivez de près chaque détail de la présentation de tous les joueurs intimes et du jeu en Depor.com. Vous pouvez également suivre le duel à travers GOLPerú. La rencontre entre intimes et Colombiens promet beaucoup.

Alliance Lima vs. Millionnaires: minute par minute de la «Nuit bleue et blanche»

8 ′ La cravate pour Alianza est presque là. Joa a ouvert le changement pour Deza, qui a envoyé le centre en premier. Faríñez est partie et en deux fois il l’a contrôlée.

6 ′ Coup franc pour Alianza Lima. Bertel donna un coup de coude à Deza.

4 ′ Omar Bertel est absent d’Oslimg Mora. Coup-franc pour Alliance.

2 ′ Joa déborde, il est joué par Mora, qui prend le centre. Ni Balboa ni Deza ne sont arrivés.

1 ′ A commencé la seconde mi-temps en Matute

45 ′ Il a terminé la première mi-temps à Matute.

43 ′ Uff !! L’alliance a été sauvée. Ayron del Valle a dépassé Alexi Gómez et sa définition est passée.

42 ′ Coup franc pour Alianza Lima

Objectif 39 ′ Millionaire !! José Ortiz a placé le deuxième à Matute.

37 ′ Alexi Gómez sur le ballon contre la marque de David Silva

29 ′ Ufff !! Adrián Balboa était seul: il a défini sans but après une superbe passe de Carlos Ascues.

27 ′ La comparaison a été faite aller-retour. Attaque dans les deux zones.

23 ′ Millionaire Goll !! Ayron del Valle, des douze marches, met la cravate.

21 ′ Ça ne peut pas être !! Criminel pour les millionnaires. L’infraction est commise par Joa Arroé.

19 ′ Hansel Zapata a essayé la longue distance. Cela n’a pas causé de problèmes à l’arc de Leao Butrón.

16 ′ Jean Deza a permis à Oslimg Mora, mais le tribunal n’a pas réussi. Continuez à attaquer l’Alliance Lima

14 ′ Position avancée de José Ortiz, Millionnaires.

11 ′ Goooollll !! Jean Deza ouvre le score après l’assistance d’Adrián Balboa. Tout a commencé avec Joa Arroé.

10 ′ Encore Alexi Gómez, mais cette fois depuis la gauche. Son centre n’était pas très précis. Faríñez contrôlé sans problèmes.

9 ′ Jeu prêt entre Alexi Gómez et Jean Deza. Finalement, l’enchère a été celle de la Hyène ».

8 ′ Coup franc pour Alianza Lima. Ils sont descendus à Adrián Balboa.

5 ′. Faute de Adrián Balboa comme Luciano Ospina.

3 ′. Forte entrée de Carlos Ascues contre José Ortiz.

1 ′. Carlos Ascues a essayé de chercher Adrián Balboa. La passe a été longue.

1 ′ A commencé le match en Matute.

Le match Alianza Lima vs. arrive. Millionnaires

Alianza Lima s’alignera avec Butrón; Salazar, Beltrán, Quijada, Mora, Ballón, Ascues, Alexi, Deza, Balboa et Arroé.

Le train intime avec le t-shirt carré, destiné à l’entraînement.

Maintenant, les joueurs effectuent les échauffements avant le match contre les millionnaires.

C’est au tour de Pablo Bengoechea, stratège victorien.

Luis Aguiar apparaît. Il a été champion du club en 2017. TOUTE OVATION POUR URUGUAYO.

Rocky entre avec tout. Balboa est le nouvel appel au centre du champ.

Le «9» Federico Rodríguez apparaît au milieu de l’amour bleu et blanc.

C’est maintenant au tour de Gonzalo Sánchez et, immédiatement, de Zúñiga. Le Colombien l’a fait en dansant.

C’est maintenant au tour de Jean Deza, qui a défendu la saison dernière UTC.

LES ’10 ‘SONT ARRIVÉS. Joa Arroé est apparue dans Alejandro Villanueva.

Oslimg Mora est présenté: il peut jouer en bout et en roue latérale.

Kevin Ferreyra rejoint l’équipe.

Le moment «Patron». Carlos Ascues est déjà avec ses coéquipiers au milieu du court.

C’est maintenant au tour d’Oswaldo Valenzuela.

L’expérience est apparue. C’est au tour de Josepmir Ballón, qui arrive de l’Université de Concepción du Chili.

Miguel Cornejo apparaît dans Matute.

Rinaldo Cruzado, au milieu d’une grande ovation, est présent.

Le stade se lève: Alberto Rodríguez vient d’atteindre le centre du terrain.

C’est au tour d’Alexi Gomez. La présentation se poursuit à Matute.

Anthony Rossel est présenté en ce moment.

L’APERÇU DU PARTI.

Alliance Lima vs. Millionnaires: date, heure et chaîne

Alliance de Lima et des millionnaires Ils seront face à face au stade Alejandro Villanueva à partir de 20h00, pour le «Night Blanquiazul». Le stratège uruguayen ajoute sa troisième présentation aux intimes, bien qu’il n’en ait pas gardé le meilleur souvenir. En 2017, il a perdu contre la Palestine et en 2018 contre Audax, alors il espère aujourd’hui changer de cidre et devenir champion aux côtés des fans.

JAMBE LISTE NOTRE JOUR! 💙

Le grand # NocheBlanquiazul2020 à Matute, notre maison. 🔥

Profitons et laissez notre cœur battre au maximum pour nos couleurs.💙 # TopAllianceTodaLaVida🙌🏻 pic.twitter.com/IPs4JSV5fk

– Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 22 janvier 2020

En plus des renforts présentés ces derniers jours, Depor il pouvait savoir qu’une grande surprise se prépare pour le fan intime. Luis Aguiar sera l’un des joueurs présentés mercredi soir après avoir conclu un accord avec le manager de l’équipe de La Victoria.

Alliance de Lima et des millionnaires Ils enverront leurs meilleurs éléments dès le début du jeu, il n’est donc pas exclu que cela puisse être une confrontation avec de nombreuses émotions tant dans les buts que dans les buts. Le spectacle est sécurisé au lieu Matute.

Alliance Lima vs. Millionnaires: les protagonistes parlent

Pablo Bengoechea Il a souligné le bon fonctionnement de la direction pour embaucher des renforts et a en même temps précisé que l’institution pense aux joueurs qui peuvent laisser quelque chose à l’avenir.

“Alliance de Lima Si vous pensez à l’avenir, il n’y a personne de mieux préparé que Daniel Ahmed pour cela. Avec cela, je ne veux pas dire que l’Alliance réussira dans tous les recrutements. À cet âge, il est difficile de bien faire les choses », a déclaré le stratège uruguayen lors d’une conférence de presse.

Entraîneur Alliance de Lima Il a commencé à parler des chances que le Colombien Macnelly Torres arrive à La Victoria, mais il a ensuite parlé de la question économique dont le club devrait s’occuper et qui l’oblige à regarder d’autres éléments. Il a également ironisé que c’est pourquoi il n’a pas signé l’Argentin Lionel Messi.

«Nous n’avons pas le flyer que nous voulions à long terme, voyons si nous le louons pour un an, cela signifie un flyer plus ancien. Nous négocions et dans les prochaines heures, nous saurons lequel est choisi », a-t-il ajouté.

Luis Aguiar est arrivé pour signer pour Alianza Lima (Vidéo: América TV) 22/01/20 Depor

Alliance Lima vs. Millionnaires: les horaires dans le monde

Pérou – 20 h 00

Argentine – 22h00

Brésil – 22h00

La Colombie – 20 h 00

Chili – 22h00

Équateur – 22 h 00

Uruguay – 22h00

Paraguay – 22 h 00

Bolivie – 21 h 00

Venezuela – 18 h 15

Alliance Lima vs. Millionnaires: c’est comme ça qu’ils arrivent au jeu

15.12.19 | Lima Alliance 2-0 Binational

08.12.19 | Binational 4-1 Alliance de Lima

04.12.19 | Sporting Cristal 1-1 Alliance Lima

01.12.19 | 1-0 Lima Alliance Cristal sportif

24.11.19 | Union Commerce 2-3 Alliance de Lima

19.01.20 | Millionaires 1-2 Cali America

01.01.20 | Millionnaires 3-1 Ind. Santa Fe

12.01.20 | Millionnaires 1-1 America of Cali

29.10.19 | Rionegro Águilas 0-0 Millionaires

23.10.19 | Millionnaires 2-1 Ind. Santa Fe

Alexander Lecaros a fait ses débuts avec la victoire de Botafogo. (Vidéo: América TV)

PLUS DE NOUVELLES