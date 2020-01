Alisson vise huit feuilles propres successives

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 19 JANVIER: Mohamed Salah de Liverpool célèbre son objectif de le faire 2-0 avec Alisson Becker lors du match de Premier League entre Liverpool FC et Manchester United à Anfield le 19 janvier 2020 à Liverpool, Royaume-Uni. (Photo de Michael Regan / .)

Liverpool se rendra au Stade Molineux jeudi soir. Ils cherchent à poursuivre leur campagne de Premier League toujours aussi impressionnante. Ils n’ont perdu que deux points toute la saison. C’est en grande partie à Alisson. Il cherche à enregistrer sa huitième feuille blanche consécutive pour Liverpool. Pepe Reina a été le dernier gardien de Liverpool à atteindre cet objectif sous Rafa Benitez.

Alisson toujours impressionnant

Alisson est un rouage clé dans la machine de Liverpool

Le gardien de but de Liverpool est une grande raison de leur succès. Le club n’a pas regardé en arrière depuis qu’Alisson a remplacé Loris Karius à l’été 2018. Adrian s’est bien adapté pour le Brésilien lorsqu’il a été blessé, bien que le retour d’Alisson ait amélioré la solidité défensive de Liverpool.

Il fait maintenant partie d’une unité défensive constamment stable qui comprend également Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson. Ils n’ont pas encaissé de but lors de leurs sept derniers matchs. Ils espèrent voir ce record se poursuivre contre les Wolves jeudi.

C’est l’heure de Fabinho?

Le retour de Fabinho dans l’équipe de la journée contre Manchester United était un spectacle bienvenu. L’équipe a démarré en son absence, remportant chaque match. Cependant, alors que Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum sont pratiquement garantis des places de départ, il reste une troisième place au milieu de terrain à gagner.

Avec James Milner et Naby Keita blessés, Fabinho se bat contre Adam Lallana et Alex Oxlade-Chamberlain pour cette place. Le Brésilien était exceptionnel avant sa blessure, il ne faudra donc pas trop de temps avant de le récupérer pour lui-même. Cependant, Klopp pourrait choisir de le réintroduire dans ce qui est certainement un match moins intense en FA Cup contre Shrewsbury Town.

Formulaire Away de Firmino

Roberto Firmino n’a pas encore marqué de but à Anfield en Premier League cette saison. Il a cependant marqué sept buts lors de ses déplacements. Il cherchera à en ajouter un autre à sa collection contre les Wolves.

Mohamed Salah et Sadio Mane l’accompagneront comme d’habitude. Takumi Minamino, Divock Origi et Xherdan Shaqiri, qui a fait l’objet d’une offre de prêt, devront tous attendre la FA Cup pour commencer. Malgré l’énorme avantage de Liverpool sur les points, la Premier League reste la priorité et l’objectif sera d’obtenir au moins 95 points. La meilleure façon pour Klopp de le faire est de jouer son côté le plus fort.

XI prévu: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum; Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah

