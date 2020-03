Allan et Koulibaly prêts à quitter Naples | marché

Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport: “Il y a plus d’un suspect sur la liste des partants probables. Allan, par exemple, est l’un d’entre eux. Les arrivées de Demme et Lobotka étaient révélatrices des intentions du club sur la médiane brésilienne. 50 millions d’euros pourraient suffire à convaincre De Laurentiis de le vendre. Il s’intéresse au PSG qui aurait entre-temps identifié à Kalidou Koulibaly le remplaçant de Thiago Silva, près de 36 ans. Pour le défenseur sénégalais, le président a déjà refusé 100 millions d’euros à Manchester United l’été dernier, et a déjà dit que s’ils lui proposaient l’offre, il ne dirait pas non.

Un autre suspect à quitter Naples est Faouzi Ghoulam. Des blessures affectent sa carrière, il aurait besoin de continuité, mais Gattuso doit ramener Napoli où il était jusqu’à la saison dernière et ne peut attendre personne. En tout cas, dès les cessions, entre 200 et 250 millions d’euros devraient aller à la caisse enregistreuse, contre les 100 € dépensés sur le marché de janvier. ”