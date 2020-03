Crédit photo: .

Après que Newcastle a remporté une victoire cruciale 1-0 à Southampton le week-end dernier, le manager Steve Bruce n’a pas tari d’éloges pour un joueur en particulier – Allan Saint-Maximin.

Allan Saint-Maximin est la clé de la survie de Newcastle

Bruce impressionné

“J’ai dit qu’en entrant, il exciterait les gens”, a déclaré Bruce à propos de l’ailier français. «Sa capacité naturelle est effrayante. Il a aussi un peu à apprendre, et s’il le fait, s’il trie les autres morceaux, nous avons un enfer de joueur entre nos mains. Il est toujours une menace, veut vous dépasser et c’est un art mourant. Il a cette capacité naturelle en abondance. “

Bruce n’a pas pu contenir son excitation et il est facile de voir pourquoi. Saint-Maximin était une menace tout l’après-midi, causant des problèmes aux défenseurs de Southampton avec son rythme, ses dribbles et ses mouvements intelligents. Il y a eu une superbe descente sur la gauche en première mi-temps qui l’a vu passer au-delà de Sofiane Boufal, puis remonter Dwight Gayle au milieu, qui a raté une chance magnifique.

La pression de Saint-Maximin sur Boufal dans la surface de réparation a également conduit le Marocain à manipuler le ballon et à donner un coup de pied, mais Matt Richie a été sauvé par Alex McCarthy. En tout, Saint-Maximin a eu le plus de dribbles (7) de tous les joueurs du match, tandis que seul Jonjo Shelvey a effectué plus de passes clés.

C’est à la 80e minute, cependant, que Saint-Maximin a produit le moment décisif, frappant le ballon sur Yan Valery avant de pousser le ballon devant McCarthy devant les délirants fidèles de Newcastle. La pression initiale pour voler le ballon était intelligente et la finition était instinctive. Tout cela a souligné la menace que représente le jeune homme de 22 ans, même lorsque les équipes d’opposition se sentent à l’aise en possession.

Ironiquement, le vainqueur de St. Mary’s était atypique de Saint-Maximin cette saison. Ce n’était que son deuxième but en Premier League en 31 tirs, dont onze en provenance de l’intérieur de la surface de réparation. C’était une histoire similaire dans son ancien club, Nice, pour lequel il n’avait marqué que six fois sur 75 tirs en Ligue 1 lors de la dernière campagne. À un moment donné, il avait accumulé 46 tirs sans marquer pour les deux clubs avant son premier but à Newcastle en décembre.

Comme l’a dit Bruce, il y a des domaines dans lesquels le jeu de Saint-Maximin doit être amélioré et la finition en fait certainement partie. À plusieurs reprises pendant son séjour au club, il a été débauché, mais vous seriez pardonné de penser que son nombre de buts ne fera qu’augmenter.

Capacité sur le ballon

Mais là où Saint-Maximin a été particulièrement dangereux, c’est avec ses dribbles. Le rythme et l’athlétisme sont là pour voir, mais son habileté sur le ballon a donné à Newcastle une sortie appropriée en attaque et a causé beaucoup de problèmes à l’équipe adverse. Le Français se classe quatrième pour le total de dribbles en Premier League cette saison (127), avec 63% de ceux qui ont réussi – des joueurs qui ont terminé plus de 100 dribbles, seuls les Wolves Adama Traoré et Emiliano Buendia de Norwich ont un meilleur taux de réussite .

“Il joue actuellement comme Traoré aux Wolves jouait il y a quelques saisons”, a déclaré l’ancien attaquant du Premier ministre et actuel expert Dion Dublin. «Vous ne saviez jamais ce qu’il allait faire dans le dernier tiers, mais maintenant qu’il a été entraîné, il fait mieux, marque des buts et prend de meilleures décisions. Si Brucey s’empare de ce jeune garçon et les entraîne vraiment bien, il pourrait être un véritable cauchemar pour les défenseurs. »

La préférence de Bruce pour construire un camp axé sur la défense a apporté certains avantages. Seuls Crystal Palace et Brighton ont concédé moins de buts que Newcastle en championnat cette saison, tandis que son équipe a également plus de draps propres (9) que Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Wolves et Everton. Newcastle est devenu une partie difficile à briser et ce n’est jamais une mauvaise chose dans un combat pour éviter la relégation.

Ce qu’un tel système peut également faire, cependant, est d’étouffer le jeu d’attaque. Newcastle a marqué le moins de buts communs (25) en Premier League cette saison et les statistiques montrent pourquoi. Seul Crystal Palace a créé moins de grandes chances en 2019/20. Newcastle se classe également 16e pour le nombre moyen de tirs par match (10,3) et le dernier pour le pourcentage moyen de possession (40,8).

En conséquence, l’importance de Saint-Maximin pour une équipe pragmatique de Newcastle sous Bruce ne peut être sous-estimée. Bien qu’il soit souvent dans des scénarios où l’attaque est rare, il est capable de conduire son camp dans des positions prometteuses à l’avenir avec sa capacité à dépasser les joueurs et à trouver de l’espace. Il a réalisé 80 affrontements en Premier League cette saison, plus que tout autre joueur U-23 des cinq meilleures ligues européennes.

Saint-Maximin est toujours à l’état brut et a beaucoup à améliorer, surtout devant le but. Pourtant, il y a beaucoup de signes que Newcastle a un vrai joueur parmi eux. Ce ne sera qu’une question de temps avant que de plus grandes équipes ne viennent, mais le club peut au moins l’apprécier ici et maintenant. Il prouve déjà l’homme clé dans leur lutte pour la survie de la Premier League.

