Allan Saint-Maximin est tellement amusant qu’il ferait la bande originale de ses propres vidéos de compétences

Sans Allan Saint-Maximin, ce serait une saison très difficile pour les fans de Newcastle United.

Pas à cause de ses buts ou de ses passes décisives, nécessairement, bien que ceux-ci aient été importants pour aider le club à rester à une distance confortable au-dessus de la zone de relégation.

Plus important est le fait que, dans une saison largement misérable au sens offensif, le Français est une source rare de plaisir débridé.

Newcastle a marqué 24 buts en Premier League cette saison, moins que n’importe quelle autre équipe, mais c’est la source de ces buts qui lui vaut autant que n’importe quoi d’autre.

Neuf de ces 24 buts sont venus des défenseurs centraux, principalement convertis sur coups de pied arrêtés. Ce sont les types d’objectifs que vous pouvez célébrer, bien sûr, mais pas ceux dont il est particulièrement facile de tirer un grand plaisir.

Lorsque vous repensez à une saison, Ciaran Clark battant un gardien de but de l’opposition à une balle haute n’est pas le genre de chose que vous rejouerez dans votre tête encore et encore ou que vous lancerez une compilation YouTube aux côtés de la musique d’un flash-in -le producteur pan-européen d’électroérosion.

Saint-Maximin, en revanche, ressemble au genre de joueur qui demanderait de produire la bande originale de sa propre compilation des meilleurs morceaux. Et il ne le ferait pas à moitié non plus.

Contre West Brom en FA Cup, c’est le n ° 10 de Newcastle qui a permis la percée décisive pour une éventuelle victoire 3-2.

Ramassant le ballon dans sa moitié de terrain, il a fait ce que Allan Saint-Maximin semble souvent faire, s’octroyant une vision en tunnel pour défiler et mettre en place des coéquipiers sans même vraiment reconnaître la présence des autres joueurs sur le terrain.

«Oh», dit-il, «tu voulais avoir une chance de marquer un but? Pourquoi ne l’as-tu pas dit plus tôt? “

La rareté d’une véritable créativité peut conduire les fans à surestimer la valeur de ceux qui proposent une telle chose, mais les contributions de Saint-Maximin ne sembleraient pas à leur place dans des environnements plus excitants.

En effet, si vous le transportiez dans un club avec des attaquants humains réels, contrairement à tout ce que Newcastle utilise dans cette partie du terrain, vous verriez sans aucun doute sa production augmenter.

Ses 4,3 dribbles par match le placent troisième parmi tous les joueurs de Premier League, mais ce n’est pas seulement cela; c’est la volonté d’essayer quelque chose de différent de ce qui est attendu, même lorsque le quelque chose de différent n’est qu’une variation subtile de vos armes habituelles, et de le faire fonctionner.

En tant que supporter, cela vous laisse dans une situation difficile: vous voulez vous enthousiasmer pour la lumière qui brille dans votre équipe, mais pas trop excité de peur qu’un des plus grands garçons ne regarde plus profondément ce que vous avez à votre disposition.

C’est comme découvrir un excellent nouveau restaurant au coin de la rue et essayer de trouver un équilibre entre «en parler à tout le monde» et «pouvoir toujours obtenir une table quand vous le souhaitez».

Les supporters de Newcastle savent qu’ils ont encore quelques mois d’Allan Saint-Maximin cette saison, et potentiellement quelques années de plus du meneur de jeu au-delà de la campagne actuelle.

Ils savent également à quel point un club de la division serait reconnaissant d’avoir quelqu’un de si talentueux et disposé à mettre l’accent sur ces talents au détriment de tout «respect» ou «devoir extra-défensif».

La pire chose que l’on puisse faire à ce stade est de le forcer à changer pour le bien de quelqu’un d’autre.

Par Tom Victor

