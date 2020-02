Massimiliano Allegri, ancien entraîneur de la Juventus, parle sur ..com de sa situation actuelle. Il rejette toute équipe avant la fin de la saison: “En septembre, je devrais revenir, sinon je m’habituerai trop à être en vacances et je ne travaillerai plus. J’ai encore trois mois de vacances. Contacts avec le PSG? Je ne parlerai pas de moi avenir car il n’y a rien à dire en ce moment. Et ce serait mal pour les autres entraîneurs. “