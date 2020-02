Allegri: “PSG? On verra si certains clubs m’appellent en juin”

Aux micros de Team Duga sur RMC Sport, Massimiliano Allegri il a également évoqué la possibilité de coacher le Paris Saint-Germain. “On verra en juin, je suis maintenant en vacances. Ski, je joue au tennis, je suis avec mon partenaire et mes enfants. En juin on verra si un club m’appellera. PSG? C’est une super équipe. Leonardo sera, mais est déjà, une grande Il y a un grand manager maintenant, Tuchel, qui a bien fait au Borussia Dortmund et maintenant à Paris. Cependant, la Ligue des Champions est une bête difficile, il faut profiter de la bonne chance. Mais rien n’est impossible dans la vie. “