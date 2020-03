Allegri vers la Ligue 1: l’arrivée au PSG se joue à 3h00. Mais Milan espère | marché

L’avenir de Massimiliano Allegri il semble encore très incertain. Le technicien italien, après avoir quitté le Juventus, a pris un congé sabbatique et décide calmement de ce qu’il fera la saison prochaine. Selon les analystes de paris, la destination la plus probable est Paris où, selon toute probabilité, Allegri se retrouverait entraîneur Neymar et Mbappè. Son arrivée au PSGen fait, il est coté à 3,00. Les transalpins, cependant, sont suivis par Manchester United qui, évidemment, n’est pas satisfait du travail d’Ole Gunnar Solskjær: l’entraîneur italien sur le banc des Red Devils, rapporte Agipronews, joue à 3,50. Un atterrissage possible Bundesliga voit certainement devant Bayern Munich, éventualité qui paierait 10 fois le courrier, par rapport à Borussia Dortmund, donné à 34h00. En Espagne, le Barcelone à 10h00 vous préférez Real Madrid, à 21h00. Et si Allegri reste en Italie? Selon des citations, le retour à Milan, cotée à 7h50, la plus probable apparaît encore plus qu’une deuxième aventure à la Juventus, au tableau noir à 12h00.