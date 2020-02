Alli affirme que les Spurs méritent un trophée et figurent parmi les meilleurs au monde

Date de publication: jeudi 6 février 2020 2:29

Dele Alli réclamations Tottenham ont été «l’une des meilleures équipes du monde» ces dernières années et «méritent un trophée».

L’équipe de Jose Mourinho est passée au cinquième tour de la FA Cup avec un Victoire 3-2 sur Southampton mercredi.

Les Spurs ont été surclassés pendant une grande partie de l’affrontement dans le nord de Londres, mais Alli pense que son équipe mérite un peu de chance, car elle n’a pas été en argenterie au cours de la dernière saison.

“Cela en dit long sur le personnage que nous avons”, a-t-il déclaré à BT Sport. «Passer d’un si gros match le week-end [a 2-0 defeat of Manchester City], il est facile de perdre un match comme celui-ci.

«Nous avons fait preuve d’un grand caractère, parfois un peu bâclé, mais parfois cela prend un petit changement et je pense que c’était leur deuxième objectif.

«Cela fait longtemps que nous sommes venus, nous avons été l’une des meilleures équipes du monde depuis que nous sommes ensemble, nous méritons un trophée.

“Mais personne ne va nous le donner, nous devons continuer à pousser – et pas seulement pour nous, mais pour les fans – nous devons gagner quelque chose.”

Mourinho a admis que son équipe avait été dominée mercredi mais était ravi du résultat.

«La performance de mon équipe était dans les limites. C’était dans les limites pour moi avec des joueurs disponibles et non disponibles. C’était dans les limites pour eux parce qu’il y a deux jours, ils ont joué un match incroyable », a déclaré Mourinho à BBC Sport.

«Nous avons souffert. Nous avons joué contre une très bonne équipe, nous avons joué contre une équipe qui était la meilleure équipe sur le terrain mais nous méritions de gagner car nous étions dans nos limites. Ils avaient leurs meilleurs joueurs, ils avaient encore un jour de repos, ils étaient frais.

«Je pense que je me suis très bien débrouillé parce que je devais gérer une équipe avec tellement de difficultés. Je suis passé de l’arrière cinq à l’arrière quatre au moment où je le pouvais. Ensuite, Dele Alli est devenu le lien.

“Les joueurs [played with their] les âmes et le cœur et a donné absolument tout. Quatre matchs sur deux tours, vraiment dur pour les garçons. Ils méritent ce bonheur. “