Alliance de Lima | Alexi Gómez | Coronavirus | Le puissant message bleu et blanc à tous leurs abonnés Instagram décentralisés

Mis à jour le 16/03/2020 à 09:10

Le ballon s’est arrêté en Ligue 1 et les joueurs restent à domicile. Beaucoup, comme Alexi Gomez, utilisent leurs réseaux sociaux pour sensibiliser leurs abonnés au coronavirus. Le joueur de Alliance de Lima Il a publié un message puissant via son compte Instagram.

“Un virus se couronne comme le propriétaire du monde et nous avons réalisé notre fragilité, nous ne savons pas si les dommages sont intentionnels ou irresponsables de nous-mêmes, mais la menace est là chaque jour plus forte”, explique le message de Alexi Gómez.

“Les mèmes ne provoquent plus autant de rires et les câlins et les baisers deviennent des armes dangereuses et la pénurie de produits nous montre une fois de plus que nous sommes si égoïstes que nous disons qu’il n’y a pas de problème”, ajoute la publication.

Le volant de Alliance de Lima Il attend de reprendre l’entraînement avec le club. Pendant ce temps, il s’entraîne seul à la maison, accompagné de sa famille.

