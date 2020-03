Alliance de Lima | coronavirus | Jean Deza et son message sur Instagram: “Soyez forts, peu importe ce que vous vivez” Décentralisé

Mis à jour le 16/03/2020 à 17h12

Jean deza Il a profité de la mise en quarantaine des coronavirus pour poster un message sur son compte Instagram, lié au moment où il vit Alliance de Lima. L’attaquant a affiché un message pour lui-même après la décision du conseil de ne plus jouer à La Victoria.

“Être fort. Peu importe ce que vous vivez … soyez forts. Rien n’est permanent, tout est temporaire. Tout se passera et à un moment donné votre vie s’améliorera. Ne soyez pas déprimé, parce que vous faites de vos journées ce que vous voulez qu’elles soient ”, dit le message du bleu et blanc, que l’institution d’Alianza Lima a soutenu à d’innombrables reprises, mais qui n’a commis que des fautes de la part de l’ancien joueur de l’UTC et de San Martín, entre autres clubs.

«Profitez-en, vivez-les, souriez et surmontez vos peurs. Pleure si tu le dois, sors ce que tu as à l’intérieur, mais ne te décompose jamais. Et surtout rappelez-vous que dans cette vie, vous n’aurez pas une telle charge que vous ne pourrez pas supporter », ajoute la publication de l’attaquant intime, qui ne jouera pas à Alianza Lima pour le reste de l’année.

Jean deza Il termine son message par la phrase suivante: “Tout a une solution, sauf la mort” –

L’attaquant a été impliqué dans une série de problèmes extra-footballaires qui l’ont rendu Alliance de Lima Je l’ai suspendu pendant un mois sans en profiter. Malgré l’arrivée de Mario Salas, la situation de Deza est définie: il ne joue plus.

