Alliance de Lima | Gustavo Zevallos à propos de Kevin Quevedo: «parler de ceux que nous n’avons pas serait irresponsable» | VIDÉO décentralisée

Mis à jour le 11/01/2020 à 11:26

Concentré sur le présent. Ce matin, Alliance de Lima il a eu son premier match d’entraînement; les renforts sont couplés au système de Pablo Bengoechea, mais il a été surpris de voir le méfait d’un des joueurs qui a monopolisé les couvertures ces derniers jours: Kevin Quevedo.

L’avenir de l’attaquant en ce moment est incertain; cependant, dans le magasin quia bleu-blanc, ils ont clairement indiqué que leur relation avec le joueur avait pris fin. «Quevedo a mis fin à son obligation le 31 décembre. Actuellement, il n’appartient pas à l’institution. Nous n’allons pas nier qu’il est avec nous depuis trois ans, mais pour l’instant nous n’avons aucun contact », a-t-il déclaré. Gustavo Zevallos, directeur sportif de Alliance de Lima.

Il a également déclaré que sa principale préoccupation était centrée sur les joueurs du club. “Pablo Bengoechea me parle des joueurs que nous avons, parler de ceux que nous n’avons pas serait irresponsable et nous essayons de donner du sérieux à cela”, a-t-il ajouté, après le premier match amical de l’équipe à Cieneguilla.

Campus 2020

Alliance de Lima il vise un «10», donc la possibilité de signer Christofer Gonzales reste incertaine, tandis que l’arrivée de Carlos Zambrano s’éloigne, après l’incorporation de Rubert Quijada. D’autres noms qui ont récemment rejoint le club sont Carlos Ascues et Alexi Gómez.

Les intimes ont deux matchs amicaux avant leur grande présentation. Les 15 et 18 janvier, ils seront mesurés respectivement devant Cantolao et San Martín. Pendant ce temps, pour le «Night Blue and Whites», l’équipe de Bengoechea sera mesurée contre des millionnaires au stade Alejandro Villanueva.