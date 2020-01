Alliance de Lima | Jean Deza et les conseils qu’il a donnés à Kevin Quevedo: “Ne vous y trompez pas, voyez comment je me suis retrouvé” Décentralisé

Mis à jour le 07/01/2020 à 13:06

Les premiers jours de janvier Jean Deza a surpris les fans de Alliance de Lima avec une photo à côté Kevin Quevedo. L’attaquant bleu et blanc a raconté tout ce qui s’est passé dans ce match et les conseils qu’il a donnés au joueur, qui ne renouvelle toujours pas de contrat avec les intimes.

«J’ai rencontré Kevin Quevedo Lors d’une réunion d’un partenaire, il est une belle personne et a beaucoup de talent. Il a traversé une situation difficile mais les gens qui l’aiment le soutiennent. Il veut sortir de la situation difficile qui se passe », a-t-il déclaré Jean Deza à GOLPERU.

L’expéditeur de Alliance de Lima a déclaré avoir donné des conseils à Kevin Quevedo: «Je lui ai dit que tu as du talent, ne te trompe pas, regarde comment j’ai fini, ne te trompe pas, tu dois être un professionnel. Il m’a écouté et nous avons passé un bon moment. Nous ne pensions pas que l’image allait être virale. »

«Aujourd’hui, je me fâche de voir un garçon talentueux qui ne sait pas en profiter. Beaucoup se demanderont qui fait confiance à un gars qui avait tort. Mais tout le monde dans la vie a une deuxième chance et j’ai dit il y a deux ans, il est temps de mûrir et de grandir », a ajouté le bleu et le blanc.

UNE NOUVELLE VIE

Jean Deza Il a reconnu qu’il avait tort et a déclaré qu’aujourd’hui il modifiait son chemin parce qu’il avait appris de ses erreurs. «Je connais les conditions pour que je suive la bonne ligne et ensuite les réalisations viennent seules si vous suivez la ligne professionnelle, avant ce mot, soyez professionnel, je ne l’ai pas compris. Je suis très convaincu et je veux vraiment que cette année soit merveilleuse pour moi et mes collègues », a-t-il déclaré.

Picture J’ai eu mon premier contrat professionnel, je n’y croyais pas, j’avais de l’argent en main si jeune que je sentais que je ne le vivais pas. J’ai tout reçu très rapidement et cela ne m’a pas beaucoup aidé car c’est là que j’ai commencé à faire des erreurs de 19 à 22 ou 23 je n’ai pas pris les choses au sérieux. Puis vint la punition de la FIFA et ce point de rupture fut assez dur. Ces choses ont beaucoup frappé. Aujourd’hui je remercie Alliance de Lima et à ses fans et je promets beaucoup de travail et de livraison “, a-t-il conclu.

