Alliance de Lima: Luis ‘Cachito’ Ramírez a dit au revoir aux intimes avec un message émotionnel décentralisé

Mis à jour le 04/01/2020 à 14:52

Luis Ramírez ne continuera pas à Alianza Lima. Le flyer a dit au revoir aux fans bleus et blancs via son compte Twitter. Avant de publier ses adieux émotionnels, il avait déjà été déclaré qu’il n’était plus à Matute et que dans les prochaines heures, il serait annoncé comme signataire de Sport Boys.

“Merci Alianza Lima !!!! “La fin est toujours surprenante, même si elle est écrite depuis le début” Personne ne ravira mon amour du peuple et le bonheur d’avoir conquis un espace dans l’histoire de ce Grand Club TOP ALLIANCE !!!!! “, était le message du joueur .

