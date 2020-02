Alliance de Lima | Óscar Aguirregaray a expliqué pourquoi Alberto Rodríguez a quitté le camp décentralisé

Mis à jour le 28/02/2020 à 23h00

L’assistant technique de Pablo Bengoechea, Oscar Aguirregaray, a donné une conférence de presse à Matute, après la victoire de Alliance de Lima devant le Deportivo Municipal. En ce sens, il a dissipé les doutes concernant l’état de santé des Alberto Rodriguez, qui n’a pas mis fin à la réunion et en a inquiété plus d’un.

«Il n’a eu aucun problème. Ce fut un match difficile et ils ont fait un gros effort ce qu’ils avaient tous, alors nous l’avons retiré. L’intention est de l’avoir pour le prochain match », a déclaré Oscar Aguirregaray.

«Ce fut un triomphe fondamental, dont j’avais besoin Alliance et le groupe Nous avons commencé un championnat avec les résultats auxquels nous ne nous attendions pas au début du championnat. Je suis reconnaissant aux joueurs, nous avons eu un adversaire coriace qui joue bien au football. Nous avons essayé d’arriver et ils étaient bien au chômage », a ajouté Oscar Aguirregaray.

D’un autre côté, Alberto Rodriguez l’une des figures a été choisie dans la victoire de Alliance de Lima devant le Deportivo Municipal. Le ‘Mute était à la hauteur et il était essentiel que l’équipe intime soit solide en arrière-plan.

«Je me sens bien, je remercie Dieu d’avoir joué et d’avoir remporté la victoire. Le plus important, c’est que nous devions gagner. Nous avons pu le contrôler et garder zéro dans notre arc », a-t-il déclaré. Alberto Rodriguez, quant à lui, dans une interview avec GOLPERU.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Ricardo Gareca a exprimé son opinion sur Christian Cueva

Ricardo Gareca sur Christian Cave (27/02/2020)

PLUS DE NOUVELLES