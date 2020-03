Alliance de Lima: Pablo Bengoechea et ce que l’on sait de la démission de l’entraîneur derrière le classique contre l’Université décentralisée

Mis à jour le 03/07/2020 à 15:32

La continuité de Pablo Bengoechea à Alianza Lima a été suspendue un jour après la classique de football péruvienne contre Universitario, au stade Monumental Ate. Cependant, la nouvelle de sa démission éventuelle a été écartée de l’équipe interne bleue et blanche.

Selon Depor, le “Fondo Blanquiazul” a tenu une réunion avec le stratège uruguayen de la distribution “intime”, suggérant que l’entraîneur expérimenté avait la confiance de continuer à diriger l’une des plus grandes équipes du pays.

Même deux gestionnaires de Alliance de Lima Ils étaient chargés de confirmer la nouvelle, indiquant que Pablo Bengoechea ne bougera pas de son poste et que la nouvelle de son départ présumé a été créée pour “déstabiliser l’équipe” aux portes du duel avec Université.

Pablo Bengoechea dirigera le classique avant l’Universitario

Entraîneur Alliance de Lima il a rempli sa suspension et pourra mener le match contre Université avant la date 6 du tournoi d’ouverture. Un résultat négatif contre le “compadre” ne serait pas non plus un déclencheur pour le technicien à quitter ses fonctions, bien qu’il prolongerait sa mauvaise séquence ces dernières semaines.

