Alliance de Lima | Pablo Bengoechea: «J’aurais aimé amener Lionel Messi, mais c’était très difficile pour nous» | Transferts 2020 | NCZD décentralisé

Allez-y doucement et un peu d’ironie. Pablo Bengoechea il a été élargi pour expliquer la nécessité de Alliance de Lima pour avoir un flyer créatif et plaisanté avec le désir d’avoir Lionel Messi dans son équipe, même si “ils ont trouvé ça un peu difficile”.

L’entraîneur d’Alianza Lima a commencé à parler des chances que le colombien Macnelly Torres arrive à La Victoria, mais il a ensuite parlé de la question économique dont le club doit s’occuper et qui l’oblige à regarder d’autres éléments. Il a également ironisé que c’est pourquoi il n’a pas signé l’Argentin Lionel Messi.

«Macnelly Torres, à l’époque, faisait partie de ces joueurs qui en avaient peu comme lui. J’ai dû y faire face en 2009 quand j’étais à l’Université du Chili et lui à Colo Colo et le classique que nous devions jouer, a enseigné. Il y a plus de 10 ans. Ensuite, je l’ai vu en Amérique et ils font partie de ces joueurs qui attirent l’attention », a déclaré l’entraîneur d’Alianza Lima.

Il a ajouté: «Il y a d’autres joueurs qui ne sont pas ou ne savent pas si à ce niveau (de Macnelly Torres), mais qui sont de ces caractéristiques. Ensuite, nous devons voir qui nous pouvons embaucher. C’est aussi une question de nombre. Je voudrais amener Messi, mais c’était difficile pour nous », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Entraîneur Alliance de Lima il a placé Macnelly Torres dans le “deuxième groupe de joueurs” qui l’intéressait. Ceux qui n’arriveront pas à rester cinq ans à Matute, mais ils peuvent apporter beaucoup à l’équipe cette saison.

