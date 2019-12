Alliance de Lima | Université des Sports | Cristal sportif | Équipe nationale péruvienne | Ligue 1 | C'est ainsi que les footballeurs péruviens ont reçu Noël | FACEBOOK | TWITTER | INSTARGRAM Decentralized

Noël est arrivé et les joueurs du Ligue 1 et la Équipe nationale péruvienne Ils ont partagé des messages d'amour et de paix lors de ces fêtes. Les réseaux sociaux ont été le véhicule pour se connecter avec les fans et leur souhaiter un joyeux Noël.

«Joyeux Noël N'oubliez pas d'ouvrir vos cœurs et de recevoir notre Sauveur qui est né aujourd'hui. Dieu, je te demande les plus nécessiteux. Tenez-les et donnez-leur de la force », a écrit Joa Arroe.

Les principaux clubs ont également partagé leurs messages. Alianza Lima a écrit: «JOYEUX NOËL, FAMILLE BLANQUIAZUL! Pour un 2020 plein d'espoir et de foi. Heart Alliance. " L'Université des Sports a partagé un message émotionnel: «Le University Sports Club leur rappelle que Noël représente un nouveau départ, de nouvelles illusions et que c'est aussi la période de l'année où les rêves commencent à se réaliser. Joyeux Noël! Et donnez-lui une vie! "

Le Sporting Cristal a également salué ses fans: «Merci à chacun de vous pour le soutien inconditionnel que vous avez eu avec nous tout au long de l'année. Nous vous souhaitons un joyeux Noël! ” La FPF a partagé son message: «La FPF souhaite un joyeux Noël et une année 2020 pleine de prospérité à toutes les familles péruviennes. Bonne fêtes!".

Regardez les messages des footballeurs péruviens pour Noël:

Joyeux Noël

N'oubliez pas d'ouvrir vos cœurs et de recevoir notre Sauveur qui est né aujourd'hui

Dieu que je demande aux plus nécessiteux

Tenez-les et donnez-leur de la force 🙏🏾 pic.twitter.com/WzM7GrGXvV

– Joazhiño Arroe (@JoaArroe) 25 décembre 2019

.

Aldo Corzo dansant à la fête de Noël. (Vidéo: Mariano López)

PLUS DE NOUVELLES