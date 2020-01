Alliance de Lima | Université Sporting Cristal: la Ligue 1 est l’une des pires d’Amérique du Sud, selon l’IFFHS décentralisé

La Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football (IFFHS) a établi un classement des compétitions de clubs dans le monde, plaçant la Ligue 1 parmi les pires d’Amérique du Sud.

La Premier League est en tête de cette liste, se proclamant (encore) comme le tournoi le plus attractif et de haut niveau de ces dernières années. Les compétitions du Brésil et de l’Espagne complètent le podium.

Le tournoi, dans lequel Alliance de Lima, Université et Cristal sportif Ils sont généralement des protagonistes, il est situé uniquement au-dessus de la ligue chilienne au niveau régional, la même qui a connu un développement irrégulier la dernière saison en raison des problèmes sociaux du pays.

Ligue 1 parmi les pires d’Amérique du Sud. (Capture)

Ligue 1 parmi les pires d’Amérique du Sud. (Capture)

La Ligue 1 est classée 47e sur la liste, dépassée (même) par le championnat vénézuélien. Cependant, par rapport à l’année dernière, le championnat national a gagné sept places. En 2019, c’était dans la case 54.

L’une des surprises est la ligue colombienne, qui est la deuxième meilleure du continent, au-dessus de la Super League argentine.

Horaire Date 1 du tournoi d’ouverture 2020

Vendredi 31 commence la Ligue 1. Il y aura 20 équipes qui disputeront le concours à la recherche du championnat national et ici nous détaillons comment la première date du tournoi d’ouverture sera jouée:

Vendredi 31 janvier

Melgar vs University of Sports

Heure: 18 h

Stade: UNSA d’Arequipa

Alliance de Lima vs Alliance UDH

Heure: 20 h 30

Stade: Alejandro Villanueva

Samedi 1 février

UTC vs Sporting Cristal

Heure: 15 h

Stade: Heroes of San Ramón

Sport Huancayo vs Atlético Grau

Heure: 17 h 30

Stade: Huancayo

César Vallejo vs Deportivo Municipal

Heure: 20 h

Stade: Mansiche

Dimanche 2 février

San Martin vs Ayacucho FC

Heure: 11 h

Stade: Alberto Gallardo

Cantolao Academy vs Cienciano

Heure: 13 h

Stade: Miguel Grau del Callao

Carlos Stein contre Carlos A. Mannucci

Heure: 15 h

Stade: César Flores Marigorda de Lambayeque

Sport Boys Boys vs Llacuabamba

Heure: 15 h 30

Stade: Miguel Grau del Callao

Lundi 3 février

Cusco FC vs Binational

Heure: 15 h

Stade: Túpac Amaru de Sicuani

