Alliance Lima Copa Libertadores 2020: les «blanquiazules» étaient l’équipe avec les groupes de tournois de première phase du plus haut ballon de possession | PHOTO | NCZD Copa Libertadores

Mis à jour le 03/08/2020 à 21:36

Ils ont commencé avec le pied gauche. Alliance de Lima a fait ses débuts jeudi dernier dans la Coupe des Libertadores 2020 contre Nacional, et il l’a fait avec une défaite aux mains des Uruguayens, dans un match dans lequel ils ont également reçu le but le plus rapide à ce jour dans le tournoi. Cependant, il semble que tout n’ait pas été mauvais pour les ‘blanquiazules’ qui, malgré une chute de 1-0 à Matute, ont brillé au-dessus des autres clubs pour leur possession du ballon.

Dans l’un des derniers messages sur Faceboook du compte officiel de la Copa Libertadores, Conmebol a voulu reconnaître la grande performance démontrée par les 32 clubs participants de l’édition actuelle du tournoi en termes de maniement du ballon. Et, dans ce sens, Alliance de Lima a dépassé tout le monde à la première date de la phase de groupes.

«Les propriétaires du ballon! Les équipes qui avaient le plus de balles lors de la première date de la phase de groupes des libérateurs », se lit dans la publication du Conmebol Libertadores, qui met en évidence les cinq équipes qui ont le plus de possession du ballon lors de leurs débuts en tournoi continental. Et c’est comme vous pouvez le voir, Alliance de Lima mène le classement avec un domaine de 70%.

Alianza Lima était l’équipe avec le plus de possession du ballon de toute la première date de la Copa Libertadores 2020. (Photo: Facebook)

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

VIDÉO RECOMMANDÉE

Université 2-0 Alianza Lima: buts, résumé et incidents de la «Classique» du football péruvien par Ligue 1. (Vidéo: Goal Peru)