Alliance Lima vs. Ayacucho FC | Pablo Bengoechea a regardé le match depuis une cabine de diffusion au stade Ciudad de Cumaná | VIDÉO décentralisée

Mis à jour le 23/02/2020 à 15:41

Il n’y en avait pas d’autre. Pablo Bengoechea Il a été capturé dans l’une des cabines de transmission du stade Ciudad de Cumaná, en raison de la sanction imposée par la Fédération péruvienne de football. L’entraîneur intime était accompagné de Victor Marulanda, d’où il a observé le duel de Alliance Lima vs. Ayacucho FC.

Le stratège uruguayen a dû se contenter de regarder le match du haut du stade, après que la FPF l’a sanctionné de deux matchs pour ne pas être en mesure de mener le peloton ou d’entrer dans les vestiaires, en plus d’une amende de trois UTI, qui ajoutent plus de 12 mille semelles.

► Alliance Lima vs. L’Ayacucho FC face à la date 4 du tournoi d’ouverture

Alliance de Lima veut ajouter sa deuxième victoire et dans un scénario où ils sont restés invaincus sous le commandement de Pablo Bengoechea. Et, dans les deux occasions précédentes dans lesquelles il a réalisé (2017 et 2018), l’entraîneur «blanquiazul» est allé avec les trois points en faveur.

La prochaine rencontre des intimes se jouera à domicile, au stade Alejandro Villanueva, devant le Deportivo Municipal; le souci du détail, après ce match, débute la première semaine de la phase de groupes de la Copa Libertadores. Pendant ce temps, l’Ayacucho FC visitera Cienciano dans la gravure de l’Inca Garcilaso de la Vega.

