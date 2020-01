Alliance Lima vs. Millionaires LIVE: le fan a soutenu Jean Deza et Carlos Ascues dans la présentation officielle VIDEO décentralisée

Mis à jour le 22/01/2020 à 19:59

Après le scandale dans lequel ils étaient impliqués, Jean Deza et Carlos Ascues Ils étaient soutenus non seulement par Pablo Bengoechea, mais aussi par les fans de Alliance de Lima dans la «Nuit bleue et blanche». Sans aucun doute, le peuple intime est plus uni que jamais.

Au cours de la cérémonie, le fan d’Alianza Lima a montré son soutien à Jean Deza et Carlos Ascues, qui font la une des journaux de l’équipe de Pablo Bengoechea.

Alliance de Lima fera ses débuts devant Alianza Universidad, à Matute, pour la Ligue 1. L’équipe bleue et blanche aura la grande opportunité d’ajouter leurs trois premiers points du championnat, sous l’encouragement de son peuple, qui espère remplir le site sportif. Pour ce faire, Pablo Bengoechea doit cuisiner le meilleur stratège possible.

Le souci du détail. Alliance de Lima il sera mesuré avant Alianza Universidad puis il se rendra à Trujillo pour être mesuré avant Carlos A. Mannucci. Quand fera-t-il ses débuts en Copa Libertadores? Le 5 mars devant Nacional.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

Université vs Melgar: Edson Auberth parle des débuts en Ligue 1. (Vidéo: Alan Mayta)