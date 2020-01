Alliance Lima vs. millionnaires: Pablo Bengoechea a été très critique et a déclaré que l’émission de football est pour “un seul match contre les mariés” | Nuit Bleu et Blancs | NCZD décentralisé

Mis à jour le 23/01/2020 à 00:11

Pablo Bengoechea ironique sur la défaite de Alliance de Lima devant Millionaires pour la Nuit Bleue et Blanche en déclarant que “les présentations ne sont pas mon truc”. Mais la blague et le sourire qu’il a dessiné n’ont fait que masquer la colère de certains détails de son équipe qui ont déclenché la défaite à domicile.

L’entraîneur uruguayen a salué les 15 premières minutes de son équipe et a décrit le but comme “très bon parce qu’il a été marqué très précisément et à bonne vitesse”, mais après cela, tout a changé pour le pire.

«Nous voulions jouer l’émission, une émission de football et cela se fait en matchs simples contre les mariés, pas ici. Nous devons prendre plus de précautions, être plus conscients de la responsabilité que nous avons. Oui, il faut bien jouer, il faut bien jouer mais être efficace », a-t-il dit.

Il a ajouté: «Il faut jouer au football et le football est toujours joué pour gagner, pas pour montrer. Si vous pouvez bien montrer, mais gagner. Perdre le spectacle, je n’aime pas ça. »

Alianza Lima: Alberto Rodríguez s’est exprimé après ses débuts avec l’intime. (Vidéo: Jesús Mestas)

PERFORMANCES

L’entraîneur quia bleu et blanc a également pris le temps de décrire ce qu’il a vu de chacun des débutants et ce qu’il attend d’eux.

Steven Rivadeneyra: «C’était très bien. Il a coupé une main dans la main qui était la seule balle qui a fonctionné. “Oslimg Mora:” Il a fait un grand match. Il a profité du prêt de la saison dernière et a confirmé ce qu’il a fait en pré-saison “Rubert Quijada:” Il est un défenseur de grande trajectoire, bon jeu aérien, est agressif, bonne passe. Nous sommes très satisfaits de lui “Alexi Gomez:” Il a joué un très bon match et à un bon rythme. C’est ce que nous pensons d’Alexi qui compétitionne très bien au rythme international et nous voulons qu’il suive cette voie. ” Alberto Rodríguez: “Il nous rend très heureux car il a fait toute la pré-saison, tout ce qui était prévu. Nous n’avions pas en tête qu’il jouait mais il se sentait à l’aise aujourd’hui mais il se sentait à l’aise et nous a dit que c’était pour 20 ou 25 et c’était ce que nous avons vu dans Ce qui nous laisse seuls, c’est qu’il se sentait bien, qu’il se sent bien physiquement et qu’il lui manque évidemment plus de matchs, plus de minutes sur le terrain mais avec la classe qu’il a, dans peu de temps ce sera l’Alberto auquel nous sommes habitués. “. Josepmir Bal lón: «C’est le joueur que nous connaissons depuis de nombreuses années. Très bon physiquement, agressif, soigné avec le ballon. C’est l’équilibre de l’équipe. Nous sommes satisfaits. »Carlos Ascues et Jean Deza:« Ce sont des joueurs de bonne rime, de bonne technique, qu’il ne fait aucun doute qu’au début ils sont déjà au rythme. Ils n’ont pas joué 90 minutes par précaution car c’est la première fois après le pré-run Nous jouons un match amical intense et l’adversaire est d’une hiérarchie qui est déjà en compétition. »Christian Zuñiga:« Il a de la vitesse, il est attaquant attaquant et j’espère qu’il continuera à s’adapter à la ville, l’équipe, l’institution à ses coéquipiers. Je suis très content de ce que j’ai vu et ce n’est que le début. »

