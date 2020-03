Alliance Lima vs. Nacional: “J’aimerais qu’Alianza Lima gagne pour le bien du football péruvien”, a déclaré Puma Carranza Décentralisé

Mis à jour le 03/05/2020 à 09:31

Alliance de Lima et National les visages seront vus ce jeudi par la phase de groupes de la Copa Libertadores 2020. Les supporters «bleus et blancs» attendent avec impatience la confrontation qui pourrait amener son équipe en huitièmes de finale du tournoi international, mais ils ne sont pas les seuls depuis l’idole de l’Université du sport, José ‘Puma’ Carranza Il a également montré son envie d’intime de gagner le duel.

“Je veux ça Alliance de Lima gagner avant National pour le bien du football péruvien. Il n’y a pas de maillots ici, nous sommes tous des Péruviens », a déclaré« Puma », dans une interview accordée à GOLPERU Football Code.

Il convient de noter que Pablo Bengoechea Les onze qu’il enverra sur le terrain ce soir sont déjà définis et Beto da Silva a l’intention de doubler avec Adrián Balboa. L’entraîneur a décidé de parier sur 5-3-2, avec Aldair Fuentes, Josepmir Ballón et Carlos Ascues au volant; avec l’intention de ne pas laisser de place au rival.

N’oubliez pas que l’accident aura lieu à 21 h 00. au stade Alejandro Villanueva de Matute et sera diffusé sur le signal ESPN et Facebook Watch de la CONMEBOL Libérateurs, mais Depor.com Vous pouvez trouver minute par minute, les objectifs et tous les incidents.

Nacional est arrivé à Lima pour affronter Alianza Lima. (Vidéo: América TV)

