Alliance Lima vs. National | Les mèmes les plus drôles après le premier quia blanquiazul ’dans la Copa Libertadores | PHOTOS Copa Libertadores

Mis à jour le 03/05/2020 à 22:56

Il ne reste plus qu’à tourner la page. Alianza Lima n’a pas commencé du pied droit en Copa Libertadores, après avoir chuté pour la différence minimale contre National, pour la phase de groupes du tournoi sud-américain. L’équipe de Pablo Bengoechea n’était pas solide en première mi-temps, ce qui lui a coûté le premier but contre seulement 12 secondes après le début de l’engagement.

En moins de ce que tous les fans attendaient, Santiago Rodriguez ouvert le tableau de bord et le casting de Gustavo Munúa Il a su garder ce résultat tout au long du match. Bien qu’il y ait eu de bonnes opportunités pour les intimes, ils ne savaient pas comment les finaliser à la fin, laissant aller l’opportunité d’ajouter du local.

► Alliance Lima contre National a été mesuré à Matute par la Copa Libertadores

National Il est arrivé à Lima hier, dans le but de reconnaître le domaine, peu de temps après ses débuts dans le Copa Libertadores. Gustavo Munúa Il savait depuis le début que ce ne serait pas une simple rencontre, mais il savait proposer un schéma tactique offensif, qui lui permettait de prédire certains mouvements des intimes et de bloquer toute tentative de but.

La prochaine réunion du Alliance de Lima Dans le cadre du concours de coupe, il visitera l’Argentine, devant le Racing Club, le jeudi 12 mars prochain à 19h00. au stade Presidente Perón. Pendant ce temps, Nacional retourne en Uruguay pour recevoir des étudiants de Mérida, ce même jour, mais à 17h00. dans le gramado de Central Park.

