Alliance Lima vs. National: Les onze titulaires des deux équipes | galerie | Copa Libertadores | Beto da Silva Copa Libertadores

Tout est prêt dans Matute pour la comparaison que vous aurez Alliance de Lima contre National de l’Uruguay pour la phase de groupes de la Copa Libertadores. Pablo Bengoechea sait que c’est le premier grand pas que l’intime doit franchir s’il souhaite aspirer aux huitièmes de finale du tournoi international.

La surprise des onze détenteurs de Pablo Bengoechea C’est Beto da Silva. L’attaquant péruvien était considéré comme l’un des événements les plus pertinents de la Copa Libertadores. Dans l’arc, l’entraîneur uruguayen fait confiance à Leao Butrón, après avoir testé Steven Rivadeneyra et Ítalo Espinoza.

La défense intime sera commandée par le «muet» Rodriguez, qui profite au maximum du match contre l’Uruguay National. Pablo Bengoechea et la directive alianciste ont décidé de ne pas inclure Jean Deza dans la liste des joueurs convoqués pour la Copa Libertadores, devant l’indiscipline continue commise par le joueur.

Le souci du détail, la dernière fois Pablo Bengoechea Il a frappé National était comme entraîneur de Peñarol. Maintenant, avec Alianza Lima et le soutien de leurs fans, ils vont essayer de retourner le dernier résultat.

La comparaison entre Alliance de Lima contre National Ce sera à 21h00 dans Matute. Vous pouvez regarder le match via le signal ESPN, en plus Conmebol Libertadores le diffusera via Facebook Watch.

