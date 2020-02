“Allons au Bernabéu pour marquer des buts”

Ils disent de lui que s’il n’avait pas été footballeur, il continuerait à étudier la carrière universitaire qu’il a quittée lorsqu’il a commencé à briller à Monaco. Le ballon était bon, privilégié dans la technique et généreux dans l’effort, un SUV qui est une bénédiction pour Pep Guardiola. Bernardo Silva a assisté à SPORT à la City Football Academy il y a trois semaines en espagnol parfait. L’une des quatre langues qu’il parle. Bernardo semble être capable de faire tout ce qu’il veut. Nous verrons si vous pouvez également renverser le Real Madrid.

25/02/2020

À 10:26

CET

Pol Ballús

Question: Lorsque vous êtes premier en phase de groupes, vous ne vous attendez certainement pas à affronter Madrid en huitièmes de finale.

Réponse: jouer contre une équipe aussi forte n’est jamais facile, mais la Ligue des champions se déroule comme ça. Si vous voulez le gagner, vous devez le mériter, et le mériter signifie gagner le meilleur. Nous irons avec respect, mais avec beaucoup d’ambition. Nous connaissons nos qualités et nous sommes convaincus que nous pouvons le faire.

As-tu beaucoup suivi Madrid?

Chaque fois que je le pouvais. J’adore regarder le football à la maison, et si je joue à Madrid et que j’ai le temps, je le regarde. Maintenant aussi sachant que cette cravate allait arriver. Il est également important de voir comment vos concurrents arrivent. Ce Madrid presque la même équipe qui a remporté trois champions d’affilée, cela vous donne beaucoup. Benzema connaît une excellente saison, à côté de lui des noms comme Bale ou Hazard sont toujours dangereux, Modric a remporté le ballon d’or très récemment et son partenaire me semble très fort.

Le vestiaire de la ville n’a pas vécu de nombreuses nuits comme ça, vous êtes une jeune équipe. Comment l’équipe affronte-t-elle le match à Santiago Bernabéu?

Par exemple, je n’ai jamais joué contre Madrid, mais ce sera beau. Quand vous êtes enfant, vous rêvez de ces jours-ci, en jouant au Bernabéu ou au Camp Nou, des stades de ce type. Nous faisons face à une équipe qui a tout gagné, mais le passé n’a pas d’importance, ce qui vaut sera 90 minutes de chaque match. Nous sommes un jeune dressing, mais cela ne nous intimide pas. Au contraire, cette pression pour moi est une bonne chose. Cela signifie que vous êtes là où vous devez être.

Comprenez-vous que l’on attend beaucoup de Manchester City en Ligue des champions?

Bien sûr. C’est la seule chose qu’il nous reste à gagner depuis l’arrivée de Pep et nous sommes très excités. Au cours des deux dernières saisons, nous n’avons pas très bien réussi, mais lorsque vous habituez les gens à gagner autant de titres, comme nous l’avons fait ici, vous êtes toujours censé faire un autre pas. Et dans notre cas, ce sont les Champions. Nous connaissons la pression et les attentes. On sait qu’on joue beaucoup à Madrid car le Premier ministre est déjà parti, mais on y fait bien face.

Beaucoup de gens en Espagne se demandent ce qui est arrivé à la ville cette saison, en particulier au Premier ministre.

Nous sommes tristes de voir comment le premier ministre est parti. Tout d’abord, ce concours n’est pas facile et nous l’avons remporté deux années de suite, ce qui n’avait pas été fait depuis une décennie. La réalité est que nous ne jouons pas seuls non plus. Voici Liverpool et sa saison est impressionnante.

Nous avons beaucoup à combattre. Le modèle le sait. Cette année, nous avons beaucoup souffert de blessures, ils deviennent des partenaires très importants. Espérons que cela nous poussera. Nous savons que nous aurions dû faire beaucoup mieux avec le premier ministre, mais cela ne s’arrête pas là.

Il y a des années, lorsque vous affrontiez une équipe anglaise, vous vous attendiez peut-être à une équipe très physique et à un football plus direct. Cette ville est analysée et vous voyez Bernardo Silva, David Silva, Sterling, Mahrez, Agüero & mldr; Un profil très différent.

Oui, bien sûr, mais nous avons des idées très claires et nous savons comment nous voulons jouer. Nous ne distinguons pas où ni contre qui nous sommes confrontés. Notre football essaie toujours d’être le même. Nous voulons être l’équipe qui domine, contrôle la possession, dirige le jeu et crée la plupart des occasions. Notre plan au Bernabéu est d’essayer de faire de même.

En cela, Guardiola peut peut-être vous aider, qui ne sait comme personne ce que c’est que de gagner au Bernabéu. Les bagages de l’entraîneur seront-ils importants?

Peu savent ce que c’est que d’y jouer comme Pep. À la fois comme joueur puis comme entraîneur. Vos résultats parlent d’eux-mêmes. En tant que technicien, nous avons également vu comment il l’a fait. Nous voulons aspirer à la même chose et votre expérience va sûrement ajouter beaucoup à nos options pour gagner.

Vous êtes la meilleure équipe de buteurs de la Premier League, mais dans ces qualifications, la fiabilité défensive finit par être la clé. Que pensez-vous que vous devriez prioriser davantage?

Évidemment, comme vous le dites, les deux domaines finissent par décider. En défense, la récupération de Laporte va nous aider, c’est l’un des meilleurs centres du monde. Ce que j’ai bien compris, c’est qu’il sera très important pour nous de marquer des buts.

En fait, lors de vos deux dernières éliminations européennes, vous avez été laissé sans marque loin de chez vous.

Voir la porte comme un visiteur serait la clé pour bien affronter le retour. Dans ce type de qualification, chaque but à l’extérieur a beaucoup d’effet non seulement sur le tableau de bord, mais aussi mentalement pour l’équipe. Nous irons au Bernabéu avec l’intention de gagner et de marquer des buts.

Si vous passez ces huitièmes de finale, vous voyez-vous parmi les favoris de cette Ligue des champions?

Le Barça avec Messi est toujours très dangereux, ils peuvent battre n’importe qui. Au PSG, si Neymar et Mbappe n’ont pas de blessures, je pense qu’il peut être candidat malgré le peu d’expérience. Et nous le voulons, bien sûr, nous avons l’illusion de la Ligue des champions. Nous verrons ce qui se passe.