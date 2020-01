Allons-nous apprendre à ne pas toujours avoir raison dans le football?

“Il y a trois constantes dans la vie: le changement, les choix et les principes.” (Attribué au Dr Stephen R. Covey).

J’ai toujours aimé les opinions d’écrivains, de scientifiques et d’enseignants dans d’autres domaines en dehors du football, toutes ces idées qui sont capables d’attirer positivement les esprits du football qui peuvent même fournir des réflexions pratiques pour le football. À cette occasion, il a illustré (Raimón Samsó, ElPais, 19 janvier 2014): “J’ai raison, vous avez tort.” Et Samsó dit que “nous sommes accro à” avoir raison “, mais être captif de nos opinions est un piège”, ce qui nous arrive tous les jours lorsque nous regardons et commentons les matchs de football. Et lorsque nous discutons avec nos gens des parties, nous réalisons combien il est difficile de convaincre l’autre côté de ce qu’ils ont vu dans chacun des différends du jeu. Nous ne comprenons même pas quand nous sommes de la même équipe, alors ne disons pas au cas où nos équipes sont différentes. Curieusement, et c’est une vérité incontestable que Samsó nous limite par le visage, “vouloir avoir raison est la maladie chronique de l’humanité”, peut-être que le football n’est pas le seul fait que nous ne sommes pas d’accord, comme cela peut arriver dans la religion, la politique ou le cyclisme . C’est la preuve que le football est un terrain payant pour la plupart des personnages amateurs qui “ont toujours raison” jusqu’à ce que la réalité les frappe, même s’ils resteront obstinés dans leurs erreurs …

Nous pouvons toujours avoir besoin d’avoir raison et même être tentés de l’imposer ou de rejeter les arguments des autres. En fait, tout au long de notre vie, “nous avons pu finir plusieurs fois avec une raison de plus et un ami de moins”, comme le pense très justement Raimon Samsó. Par ces réflexions et celles que nous avons retranscrites d’autres intellectuels, nous nous enrichissons et il est presque certain qu’elles augmentent notre empathie dans la manière de voir et de concevoir le football. Peut-être que nous devrions écouter Deepak Chopra quand il dit que “une croyance est quelque chose à laquelle vous vous accrochez”. Pensée qui devrait nous faire réfléchir sur nos propres attitudes dans la manière de concevoir le football aujourd’hui: «Les histoires apparaissent dans notre esprit des centaines de fois par jour. Les histoires sont des théories qui n’ont pas été testées ou étudiées et qui expliquent le sens de ces choses. Nous ne réalisons même pas que ce sont des théories. Dans quelle mesure votre monde est-il construit avec des histoires que vous n’avez pas examinées? En fait, les réseaux sociaux ont facilité le fait que vous puissiez être en désaccord même avec ceux qui connaissent le mieux simplement en allant à l’opposé …

J’insiste sur la nécessité de concentrer notre façon de voir le football avec cette perception très intéressante: «Quand une croyance nous domine, nous en venons à penser que tout le monde pense, ou devrait penser, la même chose. Mais il y a des opinions pour tous les goûts, la diversité construit le monde, et bien que cela semble étrange, il y a des gens qui croient des choses très différentes de celles qui semblent normales. Voir les choses sous des perspectives différentes n’est pas le résultat du lavage de cerveau, mais des préférences, de la culture, des contextes … Sans aucun doute, ceux qui ne s’attendent pas à ce que tout le monde soit d’accord avec eux jouissent d’une plus grande tranquillité d’esprit, ce qui est ça va la vie ». Peut-être, enfin, nous devrions adopter une attitude calme de «ne pas réagir avec hostilité aux idées des autres est l’un des moyens les plus simples de surmonter l’attachement aux siens». Et comme l’a dit Dean Rusk “L’un des meilleurs moyens de persuader les autres est de les écouter.” Mais il va falloir apprendre à écouter car le sport national, en ce moment, est «verborrear» ses idées plutôt que de les opposer après avoir été attentif à l’opinion des autres.

En fait, en faisant de l’abstraction de contenu, il serait bon que les professionnels du football soient illustrés dans le livre “Tu es ce que tu crois” de Hyrum Smith. «En tant qu’êtres humains, nous n’avons pas changé. Nous devons encore aller aux toilettes plusieurs fois par jour. On enfile le pantalon une jambe après l’autre; L’être humain est le même. Qu’est-ce qui a vraiment changé? Notre environnement a changé et continue de changer à une vitesse vertigineuse … les principes de base qui nous aident à être meilleurs n’ont pas changé depuis longtemps. » Lorsque la science ne peut expliquer de manière fiable un phénomène, certaines hypothèses, plus ou moins folles, se posent quant à la raison pour laquelle cela se produit. Le football et ses compléments, le ballon et ses mystères, nous transportent encore et encore en ouvrant nos méninges:

«Chaque génération d’êtres humains croyait qu’elle avait toutes les réponses dont elle avait besoin, à l’exception de certains mystères censés être résolus. Et ils croient que tous leurs ancêtres ont été trompés. Quelles sont les chances que vous soyez la première génération d’êtres humains qui comprennent la réalité? »(Scott Adams).

«La clarté de la science est nécessaire; mais dans la littérature, non. Voir clairement, c’est la philosophie. Voir clairement dans le mystère, c’est la littérature. C’est ce que Shakespeare, Cervantes, Dickens, Dostoiewski… »(Pío Baroja)

“Le vrai mystère du monde est le visible, pas l’invisible.” (La Rochefoucauld)

«Tout art devrait avoir un certain mystère et devrait imposer certaines exigences au spectateur. Donner une sculpture ou dessiner un titre trop explicite enlève une partie de ce mystère. Ensuite, le spectateur continue avec l’objet suivant, sans faire l’effort minimum pour réfléchir à la signification de ce qu’il vient de voir. » (Henry Moore)

«J’adore les mystères. Il y a des parties qui ne semblent pas correspondre, mais au final elles le font et tout a du sens. » (Kristen Wiig)

David Carabén, ami de Cruyff, nous disait à l’époque que «le ballon est toujours valide aujourd’hui, en concurrence avec des dizaines d’appareils dotés de la technologie la plus avancée. La balle est très simple et modeste, mais elle a le pouvoir incroyable de provoquer un éclat de joie autour de vous, peu importe où vous la laissez. De plus, une balle libère l’imagination des petits comme très peu d’autres. Ceux d’entre nous qui jouent au football s’en souviennent parfaitement. Pendant les vacances ou les étirements le dimanche après-midi dans la rue, sur la place de la ville ou dans le centre sportif, nous sommes non seulement devenus Messi, Maradona ou Johan Cruyff, mais le coin où nous étions, par âme et Si misérable qu’elle fût, elle devint par magie au Camp Nou, au Parc des Princes ou au Maracana. Les deux sacs à dos ou les deux manteaux faisant des bâtons ne le rendaient pas moins réel. La dureté de l’asphalte, les éventails, les bancs, les fontaines ou les arbres du parc qui ont interrompu le jeu n’avaient pas assez de puissance pour désarmer notre imagination. Autour d’un ballon, nous nous sommes sentis au centre du monde. » Topping: “Tout au long de sa carrière dans l’élite du football professionnel, Johan Cruyff a toujours été fidèle à cette centralité du ballon.”