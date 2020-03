Ally McCoist a demandé s’il pensait que Gerrard s’éloignerait des Rangers – HITC

McCoist ne pense pas que Gerrard serait renvoyé par les Rangers.





La légende des Rangers Ally McCoist a rendu son verdict sur la récente chute de forme alarmante de son ancien club, s’exprimant sur TalkSport.

McCoist ne pense pas que Steven Gerrard s’éloignera du club, mais tenait à préciser l’ampleur de «l’implosion» à Ibrox depuis les vacances d’hiver.

Il a dit: «Holy moly guacamole. Le seul mot que vous pouvez utiliser est implosion. Il y a eu une implosion. De toute évidence, c’est une équipe qui semble complètement et totalement privée de toute confiance, ce que je trouve incroyable quand vous revenez avec un match en main et une chance de vous hisser au sommet de la ligue.

«Je ne pense vraiment pas que (Gerrard) (repartira). Peu importe si vous êtes un manager des Rangers ou un manager du Celtic, tout ce que vous avez à faire est de battre l’autre manager et vous avez une chance. La prochaine chose, et je l’ai dit depuis le début de la saison, c’est de prendre un morceau d’argenterie. Il y a eu une grave baisse et une implosion depuis le début de l’année. »





Seul Steven Gerrard sait vraiment ce qui s’est passé avec ses joueurs depuis le début de l’année et pourquoi son équipe a explosé la bonne position dans laquelle ils se sont retrouvés.

À certains égards, la forme que les Rangers ont montrée récemment a reflété une grande partie de la carrière de Gerrard avec Liverpool; génial lors de grandes soirées ponctuelles, mais a du mal à trouver la cohérence nécessaire pour gagner la ligue.

Gerrard doit en prendre la responsabilité, mais il a le sentiment qu’il ne remet pas en cause sa mentalité ou ses méthodes et estime que les joueurs doivent assumer la majeure partie du fardeau.

McCoist a raison de dire que les Rangers ont besoin d’argenterie et bien sûr, gagner la Ligue Europa serait incroyable, mais c’est un énorme coup de feu en ce moment.





