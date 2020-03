Ally McCoist affirme qu’un joueur des Rangers a complètement perdu confiance – HITC

Ryan Kent a rejoint les Glasgow Rangers de Steven Gerrard à l’été 2019.

Ally McCoist a déclaré sur BT Sport 3 (22h22, 12 mars 2019) que l’ailier des Rangers Ryan Kent manquait de confiance en ce moment.

La légende des Rangers a fait ces commentaires après la défaite du Gers face au Bayer Leverkusen lors du match aller de son huitième de finale de Ligue Europa à Ibrox jeudi soir.

McCoist a déclaré à propos de Kent sur BT Sport 3 (22 h 22, 12 mars 2019): «Il a l’air totalement dépourvu de confiance. Il va de pair avec les gens, ce qui est normalement son fort, sa principale force. Vous ne pensez tout simplement pas qu’il s’en sortira. “

Statistiques

Selon WhoScored, contre Bayer à Ibrox jeudi soir, Kent a tiré un tir qui n’était pas sur la cible, avait une précision de passe de 76,9%, a pris 38 touches, a tenté un dribble et a fait un tacle et une interception.

Jusqu’à présent cette saison, l’ancien ailier de Liverpool a fait 18 départs et trois apparitions de remplacement en Premiership écossaise pour les Rangers, marquant sept buts dans le processus, selon WhoScored.

Le joueur de 23 ans a également marqué un but et fourni une passe décisive en sept matches de Ligue Europa, et il a disputé deux matches de Coupe de la Ligue écossaise et deux matchs nuls de la Coupe écossaise, selon WhoScored.

Kent a obtenu un prêt aux Rangers de Liverpool la saison dernière et a rejoint le Gers à l’été 2019 pour des frais de transfert rapportés par BBC Sport d’une valeur de 7 millions de livres sterling.