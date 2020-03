Almería lance un nouveau maillot en solidarité avec les clubs touchés par le covid-19 | Ligue d’Espagne | Football























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Almería a montré un nouveau maillot pour soutenir les équipes avec des joueurs infectés par le coronavirus.

Union sportive d’Almería

Photo:



Fichier CEET

Pour:

Écriture futuriste

26 mars 2020 à 16 h 06

La solidarité s’exprime de plus en plus entre les équipes espagnoles, on sait que l’Espagne a été l’un des pays les plus touchés par l’expansion du nouveau coronavirus, non seulement en nombre de cas confirmés a-t-il augmenté mais aussi en chiffres de décès, une réalité qui dérange et cela inquiète la population européenne. Les clubs et les joueurs de football ont montré leur côté le plus favorable à la cause, en donnant de l’argent et en menant de généreuses campagnes pour l’urgence sanitaire causée par le virus.

A cette occasion, c’est au tour de l’Unión Deportiva Almería, un club de deuxième division en Espagne, qui sur ses réseaux sociaux a montré un nouveau maillot pour soutenir les équipes espagnoles qui ont été en situation d’urgence médicale en raison de l’infection de plusieurs de leurs joueurs avec le covid-19. Le vêtement, a comme design principal un mélange de toutes les chemises des équipes concernées, ce qui est un noble geste de l’équipe espagnole envers ses rivaux qui sont maintenant leurs frères.

Les clubs concernés ont remercié l’équipe d’Almería d’avoir eu ce geste émotionnel contre une maladie qui a frappé toute la population espagnole. Chaque jour, de nouveaux protagonistes apparaissent qui se joignent inévitablement à la cause et apportent un grain de solidarité à la situation difficile à laquelle le monde est confronté.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer