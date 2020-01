Almeyda sonne à nouveau fort pour Chivas

Le Pelado était l’un des techniciens qui a obtenu le plus de succès avec le Flock et c’est un grand désir des fans de le revoir. Il s’est déjà prononcé.

«On ne sait jamais, il y a aujourd’hui un entraîneur, un directeur sportif. Je vous souhaite le meilleur, j’ai un grand respect pour Tena, je vous souhaite de bien faire, pour les joueurs, pour Amaury et sa famille, pour les 40 millions de fans. Pas besoin de déclarer, vous savez ce que je pense de Chivas », a-t-il déclaré dans une interview à MARCA Claro.

Le Pelado aime Chivas et les fans aiment Pelado, il ne fait aucun doute que s’il est possible de le voir diriger Chivas, à la fois pour lui et pour l’entité, ce sera une négociation facile. La question sera de voir si ce moment finira par arriver, comment les deux parties y feront-elles face?