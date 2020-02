Alonso double le point de sauvetage de Chelsea à Bournemouth

Date de publication: samedi 29 février 2020 16h52

Marcos Alonso a marqué deux fois alors que Chelsea a sauvé un point lors d’un match nul 2-2 avec Bournemouth au Vitality Stadium.

Bournemouth a marqué deux fois en quatre minutes en deuxième demie alors qu’il cherchait à mettre un frein aux quatre meilleurs espoirs de Chelsea, mais Alonso a englouti son deuxième du match à la 85e minute pour gagner à Chelsea une part du butin.

Chelsea a ouvert le score grâce à Alonso à la 33e minute après que l’éfoort d’Olivier Giroud avait tiré en arrière de la barre.

Bournemouth était cependant loin du deuxième meilleur et le coin de Ryan Fraser a été brillamment dirigé par Jefferson Lerma pour égaliser les scores et seulement quatre minutes plus tard, Josh King a profité de la réduction de Jack Stacey pour porter le score à 2-1.

Mais Chelsea a attrapé un match nul grâce à Alonso pour se consolider à la quatrième place et le défenseur s’est dirigé loin tard alors que les visiteurs menaçaient de saisir les points.

Découvrez l’action telle qu’elle s’est produite dans notre Live Center

Rapport complet à suivre…