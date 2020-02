Alors que Newcastle lutte pour des buts, deux joueurs vendus par Benitez n’arrêtent pas de marquer – HITC

Newcasle United voit deux de ses anciens attaquants prospérer.

Newcastle United n’a pas apporté d’options d’attaque pendant la fenêtre de transfert de janvier, et le côté de Steve Bruce semble avoir vraiment besoin d’une étincelle.

Les Magpies ont fait match nul 0-0 avec Norwich City lors de leur dernier match de Premier League, ce qui signifie qu’il ne reste plus que sept buts marqués lors des neuf derniers matches de Premier League.

Joelinton a encore du mal à trouver le filet, Andy Carroll et Dwight Gayle sont blessés, Yoshinori Muto n’a toujours pas beaucoup joué en tant que joueur de Newcastle tandis que Miguel Almiron et Allan Saint-Maximin ne peuvent pas compter sur les buts.

Newcastle sortira sûrement sur le marché des transferts pour les nouveaux joueurs attaquants cet été, mais il y a deux attaquants que les Magpies ont vendus ces derniers temps qui ne peuvent pas arrêter de marquer.

Le premier est Ivan Toney de Peterborough United, qui a marqué deux buts la nuit dernière pour porter son bilan de la saison à un énorme 25 buts en 38 matchs avec la Ligue 1.

Il y a bien sûr une grande différence entre League One et Premier League, mais la forme de Toney pour le Posh l’a vu devenir une cible de 13 millions de livres sterling pour Bournemouth selon The Sun – 20 fois ce que Newcastle lui a vendu.

Toney n’est peut-être pas la réponse pour Newcastle, mais il peut être en mesure d’offrir quelque chose de différent à Joelinton, possédant plus de rythme et d’instinct de prédateur, même si Joelinton est meilleur en tant que hold-up.

Un autre ancien attaquant de Newcastle est en plein essor dans le championnat, alors que Adam Armstrong des Blackburn Rovers a marqué un crieur absolu contre Hull City mardi soir.

Le joueur de 23 ans a maintenant réussi cinq buts et quatre passes ridicules lors de ses 10 derniers matchs avec les Rovers, alors qu’il commence enfin à réaliser le potentiel qu’il a montré à Newcastle.

En tant qu’attaquant polyvalent qui peut jouer large ou à l’avant, Armstrong s’intégrerait bien dans l’attaque à trois de Bruce, et s’il continue à jouer comme ça, les fans voudront peut-être le voir revenir.

Rafael Benitez a déchargé les deux en 2018, ne voyant apparemment aucune utilité pour eux. Ce n’est pas hors de toute possibilité que les deux joueurs se retrouvent en Premier League la saison prochaine, ce qui serait un tour cruel pour une équipe de Newcastle timide.

