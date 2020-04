Alphonso Davies révèle pourquoi il a choisi le Bayern plutôt que les clubs de Premier League

C’est un fait bien connu que les clubs de Premier League surveillaient Alphonso Davies avant de décider de passer des Whitecaps de Vancouver au Bayern Munich. Il a été révélé le mois dernier que le personnel du front-office de Manchester United avait ignoré le dossier international canadien alors qu’il n’avait que 14 ans et avait été recruté lors de la Coupe de Dallas. Avance rapide de quatre ans et il a officiellement rejoint le Bayern le 1er janvier 2019.

Davies a récemment mis le stylo à papier sur un nouveau contrat le gardant au Bayern jusqu’en 2025 et il a été interrogé sur l’intérêt qu’il avait d’autres clubs avant de finir par choisir le Bayern (Manchester Evening News). Au moment où il a été informé du fait que les clubs de Premier League étaient intéressés par lui, il a déclaré qu’il se concentrait uniquement sur les Whitecaps et que ses représentants faisaient tout le travail dans les coulisses:

Je sais qu’il y avait des rumeurs sur l’Angleterre. Je sais que différentes équipes ont approché mes agents. À ce moment-là, je me concentrais pleinement sur Vancouver et j’essayais de participer aux éliminatoires. Dans les coulisses, mes gens s’en occupaient donc je n’avais pas besoin d’y penser beaucoup.

Une fois qu’il a pu s’asseoir avec des représentants du Bayern, a-t-il déclaré, il était convaincu que c’était le bon endroit pour lui, même après avoir entendu des présentations de clubs en Angleterre. Pouvoir bouger à un si jeune âge, a-t-il dit, est quelque chose qui a été très bénéfique pour sa motivation:

Les équipes se sont approchées de mon peuple et m’ont transmis les messages. Nous nous sommes assis avec le Bayern Munich et dès que je les ai entendus, je n’ai pas hésité à vouloir rejoindre cette équipe. J’adore jouer pour ce club. Être si jeune et venir ici si tôt est encore plus une motivation.

Le recul est toujours de 20/20, mais il est certainement sûr de dire que Davies a fait le bon choix en venant au Bayern. Il a plus que dépassé les attentes au poste d’arrière gauche cette saison et est en passe de devenir l’un des meilleurs défenseurs du monde, s’il n’est pas déjà considéré comme étant en ce moment. Plus de bonnes choses à venir, Phonzie!

Photo par A. Beier / . pour le FC Bayern