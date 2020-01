Alphonso Davies toujours impressionné par ses coéquipiers de superstar au Bayern Munich

Alphonso Davies a connu un démarrage fantastique de la campagne 2019/2020 pour le Bayern Munich. L’international canadien a régulièrement figuré à l’arrière gauche de Hansi Flick et a sans doute été l’un des joueurs les plus améliorés du Bayern depuis la saison dernière. Il a prouvé pourquoi il peut, et très probablement, continuera d’être l’arrière gauche du Bayern.

Une partie de ce qui rend Davies si aimable est sa personnalité incroyablement humble et extravertie. Dans une récente interview sur le podcast d’Edomoton Oiler (via Bundesliga.com), Davies a déclaré qu’il était toujours étonné de jouer aux côtés de stars aussi talentueuses que Philippe Coutinho et Robert Lewandowski:

Je joue avec toutes ces superstars et je dis toujours “wow”. Je marche dans les vestiaires et je serre la main de Lewandowski, la main de Coutinho, la main de Thiago et [David] Alaba. Je ne peux pas croire que ces gens sont mes coéquipiers. J’ai grandi en regardant ces gars, donc c’est vraiment incroyable.

Photo par Friso Gentsch / alliance photo via .

Le développement rapide de Davies a été facilité par la communication avec le reste des joueurs, qui parlent tous anglais. Davies a dit:

Les gens parlent différentes langues: nous avons le français, l’espagnol, l’allemand et le portugais, mais dans les vestiaires, la langue principale est l’anglais. La plupart des gens connaissent l’anglais. Quand j’ai déménagé là-bas, je ne pensais pas que j’allais m’en sortir aussi facilement, mais les gens m’ont dit qu’ils connaissaient tous l’anglais, alors nous communiquons en anglais. Évidemment, ils veulent que j’apprenne l’allemand, mais dans les vestiaires, c’est tout l’anglais.

Il a parcouru un long chemin depuis son éducation, pour dire le moins. Ayant quitté sa maison à l’âge mûr de 14 ans, Davies a été confronté à des obstacles mentaux, émotionnels et physiques, mais il a dit que cela l’avait vraiment aidé à devenir l’homme qu’il est aujourd’hui:

La première fois que j’ai quitté la maison, j’avais 14 ans quand je suis allé à Vancouver. C’était à seulement une heure de vol [from Edmonton] mais j’ai toujours le mal du pays. La première semaine a été bonne mais avec le temps, j’ai eu le mal du pays. Cela m’a préparé à aller en Allemagne. Quand je suis arrivé, j’avais l’habitude d’être loin de chez moi. Évidemment, j’ai dû m’adapter à la langue et à la culture, mais je pense que mon déménagement à Vancouver à un jeune âge m’a préparé pour le grand saut [to Munich].

Davies ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt et il est l’un des interprètes les plus réguliers du Bayern depuis que Hansi Flick a pris les commandes. Il a déjà disputé 21 matchs dans toutes les compétitions cette saison et a commencé chaque match de compétition depuis la victoire 2-1 du 26 octobre contre l’Union Berlin à l’Allianz Arena. Davies reste l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Flick.