Alter Alternate shables dans la périphérie de Mestalla

Des membres de groupes radicaux de Valence et de Barcelone se sont consacrés à jeter des chaises entre eux et ont forcé la police à intervenir.

Les moutons font à nouveau une apparition devant le différend de l’un des matchs les plus attractifs du championnat. Les images de plusieurs membres d’ultra groupes de Valence et de Barcelone semant la panique dans l’accès à Mestalla sont regrettables. La police a dû intervenir pour éviter de plus grands maux.

Cela s’est produit le 12.05 à Mestalla dans le précédent @valenciacf – @FCBarcelona_en @FCBarcelona. Triste mais réel. pic.twitter.com/SJI7iHGuzG

– SER Deportivos Valen (@SERDepValencia) 25 janvier 2020

Vous pouvez voir comment plusieurs des propriétaires des magasins et des bars près du terrain ont vu comment ces personnes ont pris des chaises et les ont jetées, les déclarations sont vraiment effrayantes de voir que ces moutons pourraient briser du verre ou continuer le combat à l’intérieur. J’espère que ce fléau sera bientôt terminé.